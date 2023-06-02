02 июня 2023

Челябинцев предупредили о сильных ливнях. Скрин

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Проливные дожди пройдут с 10 по 12 июня Фото:

В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. Количество осадков может превысить среднемесячную норму, предупредили синоптики.

«В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. К концу следующих выходных количество выпавших осадков может превысить среднемесячную норму», — говорится на сайте «Гисметео».

По данным сайта Челябинского гидрометеоцентра, в среднем в июне выпадает от 48 до 65 мм осадков. За следующие выходные ожидается более 71 мм осадков. Дневная температура воздуха из-за ливней резко понизится с 21 до 13 градусов, однако затем выровняется к 25-градусной отметке.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в начале июня температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы. Об экстремальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Объем осадков за выходные может превысить среднемесячную норму июня
Объем осадков за выходные может превысить среднемесячную норму июня

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В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. Количество осадков может превысить среднемесячную норму, предупредили синоптики. «В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. К концу следующих выходных количество выпавших осадков может превысить среднемесячную норму», — говорится на сайте «Гисметео». По данным сайта Челябинского гидрометеоцентра, в среднем в июне выпадает от 48 до 65 мм осадков. За следующие выходные ожидается более 71 мм осадков. Дневная температура воздуха из-за ливней резко понизится с 21 до 13 градусов, однако затем выровняется к 25-градусной отметке. Ранее стало известно, что в Челябинской области в начале июня температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы. Об экстремальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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