Проливные дожди пройдут с 10 по 12 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. Количество осадков может превысить среднемесячную норму, предупредили синоптики.

«В Челябинске с 10 по 12 июня пройдут сильные дожди. К концу следующих выходных количество выпавших осадков может превысить среднемесячную норму», — говорится на сайте «Гисметео».

По данным сайта Челябинского гидрометеоцентра, в среднем в июне выпадает от 48 до 65 мм осадков. За следующие выходные ожидается более 71 мм осадков. Дневная температура воздуха из-за ливней резко понизится с 21 до 13 градусов, однако затем выровняется к 25-градусной отметке.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в начале июня температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы. Об экстремальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.