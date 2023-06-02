В США серьезно обеспокоились здоровьем Байдена из-за его падения

NYP: Джо Байдену нужно думать не о втором сроке, а дожить до конца текущего

03 июня 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Джо Байдену посоветовали заняться своим здоровьем Фото: Official White House / Cameron Smith Президенту США Джо Байдену необходимо думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего, поскольку конфузии с ним стали случаться чаще. Об этом написал обозреватель Рич Лоури для New York Post. «Байдену 80 лет, он в упадке, у него жесткая, шаркающая походка, которая заставляет вас затаить дыхание, когда он преодолевает ступеньки или любое другое место с потенциальными препятствиями», — пишет автор в своей статье для New York Post. Он призвал однопартийцев американского президента еще раз подумать над тем, стоит ли Байдену участвовать в выборах 2024 года из-за инцидентов, происходящих с ним в последнее время. Лоури расценивает падение Байдена как серьезный сигнал о проблемах со здоровьем. Накануне Байден упал во время выпускной церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил в штате Колорадо, передает «Царьград». Это не первый конфуз, который в этот день случился с американским президентом. Он ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Позже в Белом доме заверили, что американскому лидеру не потребовалась медицинская помощь, сообщает RT.

Президенту США Джо Байдену необходимо думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего, поскольку конфузии с ним стали случаться чаще. Об этом написал обозреватель Рич Лоури для New York Post. «Байдену 80 лет, он в упадке, у него жесткая, шаркающая походка, которая заставляет вас затаить дыхание, когда он преодолевает ступеньки или любое другое место с потенциальными препятствиями», — пишет автор в своей статье для New York Post. Он призвал однопартийцев американского президента еще раз подумать над тем, стоит ли Байдену участвовать в выборах 2024 года из-за инцидентов, происходящих с ним в последнее время. Лоури расценивает падение Байдена как серьезный сигнал о проблемах со здоровьем. Накануне Байден упал во время выпускной церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил в штате Колорадо, передает «Царьград». Это не первый конфуз, который в этот день случился с американским президентом. Он ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Позже в Белом доме заверили, что американскому лидеру не потребовалась медицинская помощь, сообщает RT.