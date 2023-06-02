Летчик Юсупов провел встречу с будущими преподавателями. Фото

Герой РФ Юсупов посетил УрГПУ в рамках просветительской акции «Знание. Герои»

03 июня 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Встреча с летчиком прошла в рамках акции «Знание. Герои» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летчик «Уральских авиалиний», Герой Российской Федерации Дамир Юсупов посетил Уральский государственный педагогический университет, где провел встречу со студентами. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». «Главной темой встречи стал вопрос: „Как профессионалы становятся Героями?“. В преддверии Дня России Дамир Юсупов рассказал о том, что такое героизм, как изменилась его жизнь после присвоения звания Герой Российской Федерации, и кто служит его собственным примером героя», — рассказали на официальной странице УрГПУ «Вконтакте». Юсупову провели экскурсию по инновационному естественно-научному кластеру. «Продемонстрировали новые классы, в которых уже сейчас выпускники сдают свои демонстрационные экзамены», — добавили в вузе. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, среди которых Герой России Дамир Юсупов, певица Клава Кока, музыканты группы «Чайф», звезды «Уральских пельменей» и многие другие.

Летчик «Уральских авиалиний», Герой Российской Федерации Дамир Юсупов посетил Уральский государственный педагогический университет, где провел встречу со студентами. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». «Главной темой встречи стал вопрос: „Как профессионалы становятся Героями?“. В преддверии Дня России Дамир Юсупов рассказал о том, что такое героизм, как изменилась его жизнь после присвоения звания Герой Российской Федерации, и кто служит его собственным примером героя», — рассказали на официальной странице УрГПУ «Вконтакте». Юсупову провели экскурсию по инновационному естественно-научному кластеру. «Продемонстрировали новые классы, в которых уже сейчас выпускники сдают свои демонстрационные экзамены», — добавили в вузе. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, среди которых Герой России Дамир Юсупов, певица Клава Кока, музыканты группы «Чайф», звезды «Уральских пельменей» и многие другие.