Летчик «Уральских авиалиний», Герой Российской Федерации Дамир Юсупов посетил Уральский государственный педагогический университет, где провел встречу со студентами. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои».
«Главной темой встречи стал вопрос: „Как профессионалы становятся Героями?“. В преддверии Дня России Дамир Юсупов рассказал о том, что такое героизм, как изменилась его жизнь после присвоения звания Герой Российской Федерации, и кто служит его собственным примером героя», — рассказали на официальной странице УрГПУ «Вконтакте».
Юсупову провели экскурсию по инновационному естественно-научному кластеру. «Продемонстрировали новые классы, в которых уже сейчас выпускники сдают свои демонстрационные экзамены», — добавили в вузе.
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