02 июня 2023

Летчик Юсупов провел встречу с будущими преподавателями. Фото

Герой РФ Юсупов посетил УрГПУ в рамках просветительской акции «Знание. Герои»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург, юсупов дамир
Встреча с летчиком прошла в рамках акции «Знание. Герои» Фото:

Летчик «Уральских авиалиний», Герой Российской Федерации Дамир Юсупов посетил Уральский государственный педагогический университет, где провел встречу со студентами. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои».

«Главной темой встречи стал вопрос: „Как профессионалы становятся Героями?“. В преддверии Дня России Дамир Юсупов рассказал о том, что такое героизм, как изменилась его жизнь после присвоения звания Герой Российской Федерации, и кто служит его собственным примером героя», — рассказали на официальной странице УрГПУ «Вконтакте».

Юсупову провели экскурсию по инновационному естественно-научному кластеру. «Продемонстрировали новые классы, в которых уже сейчас выпускники сдают свои демонстрационные экзамены», — добавили в вузе.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, среди которых Герой России Дамир Юсупов, певица Клава Кока, музыканты группы «Чайф», звезды «Уральских пельменей» и многие другие.

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Летчик «Уральских авиалиний», Герой Российской Федерации Дамир Юсупов посетил Уральский государственный педагогический университет, где провел встречу со студентами. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». «Главной темой встречи стал вопрос: „Как профессионалы становятся Героями?“. В преддверии Дня России Дамир Юсупов рассказал о том, что такое героизм, как изменилась его жизнь после присвоения звания Герой Российской Федерации, и кто служит его собственным примером героя», — рассказали на официальной странице УрГПУ «Вконтакте». Юсупову провели экскурсию по инновационному естественно-научному кластеру. «Продемонстрировали новые классы, в которых уже сейчас выпускники сдают свои демонстрационные экзамены», — добавили в вузе. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, среди которых Герой России Дамир Юсупов, певица Клава Кока, музыканты группы «Чайф», звезды «Уральских пельменей» и многие другие.
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