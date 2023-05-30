Лицами 300-летия Екатеринбурга стали Niletto, космонавт и звезды «Уральских пельменей». Фото

31 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В городе уже появились билборды с Сергеем Карякиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, рассказали на брифинге вице-мэр Сергей Плахотин и депутат заксо, победитель «Дакара» Сергей Карякин — один из «послов». Помимо Карякина, в списке, например, — Niletto, фронтмены группы «Чайф», режиссер Алексей Федорченко, звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, мэр Алексей Орлов, Герой России Дамир Юсупов, космонавт Сергей Прокопьев. Под вопросом — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Переговоры со звездами шли непросто. Менеджер артиста, живущего в Москве и, как сказал Плахотин, «популярного у юной аудитории», запросил три миллиона рублей. Общение с ним прекратили — ведь другие согласились бесплатно. Новость по теме Глава «Хора Турецкого» сделал замечание мэру Екатеринбурга о 300-летии Пиар-кампания стартует 1 июня. У нее будет два слогана — «Сердцем всегда с тобой» и «Екатеринбург — город для тебя». Генеральным спонсором выступил застройщик «Форум». Карякин выразил надежду, что по размаху празднования 300-летие встанет рядом с чемпионатом мира по футболу, который Екатеринбург принимал в 2018 году. А Плахотин заявил, что рассчитывает, что бизнес наконец начнет использовать изготовленную для 300-летия символику. Основные события юбилея намечены на август. Что продвигать его можно было бы активнее, ранее говорил и Орлов. Макет предоставлен мэрией Екатеринбурга Для режиссера Алексея Федорченко сделали исключение: у него будет свой слоган Макет предоставлен мэрией Екатеринбурга «Коза» передает мироощущение многих горожан, считают в администрации Макет предоставлен мэрией Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга объявила о старте большой рекламной кампании 300-летия. По всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами, рассказали на брифинге вице-мэр Сергей Плахотин и депутат заксо, победитель «Дакара» Сергей Карякин — один из «послов». Помимо Карякина, в списке, например, — Niletto, фронтмены группы «Чайф», режиссер Алексей Федорченко, звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, мэр Алексей Орлов, Герой России Дамир Юсупов, космонавт Сергей Прокопьев. Под вопросом — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Переговоры со звездами шли непросто. Менеджер артиста, живущего в Москве и, как сказал Плахотин, «популярного у юной аудитории», запросил три миллиона рублей. Общение с ним прекратили — ведь другие согласились бесплатно. Пиар-кампания стартует 1 июня. У нее будет два слогана — «Сердцем всегда с тобой» и «Екатеринбург — город для тебя». Генеральным спонсором выступил застройщик «Форум». Карякин выразил надежду, что по размаху празднования 300-летие встанет рядом с чемпионатом мира по футболу, который Екатеринбург принимал в 2018 году. А Плахотин заявил, что рассчитывает, что бизнес наконец начнет использовать изготовленную для 300-летия символику. Основные события юбилея намечены на август. Что продвигать его можно было бы активнее, ранее говорил и Орлов.