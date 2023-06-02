В Кургане без воды остался дом ритуальных услуг

03 июня 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

В Кургане без воды остался похоронный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на проспекте Машиностроителей без воды остался дом ритуальных услуг. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с аварией на водопроводе без ХВС: пр. Машиностроителей,38е (дом ритуальных услуг), 40 (ЛАДА-Центр),40 (КИТ). Также без ХВС: частный сектор ул. Монтажников, 1, 1а, 3, 7, ул. Пестеля, 30. Снижено давление воды на ул. Чернореченская», — говорится в посте. По информации «Водного Союза», авария устраняется на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей, 34 корпус 1. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане были без воды. Коммунальная авария произошла возле дома №7.

В Кургане на проспекте Машиностроителей без воды остался дом ритуальных услуг. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с аварией на водопроводе без ХВС: пр. Машиностроителей,38е (дом ритуальных услуг), 40 (ЛАДА-Центр),40 (КИТ). Также без ХВС: частный сектор ул. Монтажников, 1, 1а, 3, 7, ул. Пестеля, 30. Снижено давление воды на ул. Чернореченская», — говорится в посте. По информации «Водного Союза», авария устраняется на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей, 34 корпус 1. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане были без воды. Коммунальная авария произошла возле дома №7.