02 июня 2023
01 июня 2023

В Кургане без воды остался дом ритуальных услуг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
В Кургане без воды остался похоронный дом Фото:

В Кургане на проспекте Машиностроителей без воды остался дом ритуальных услуг. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного Союза».

«В связи с аварией на водопроводе без ХВС: пр. Машиностроителей,38е (дом ритуальных услуг), 40 (ЛАДА-Центр),40 (КИТ). Также без ХВС: частный сектор ул. Монтажников, 1, 1а, 3, 7, ул. Пестеля, 30. Снижено давление воды на ул. Чернореченская», — говорится в посте.

По информации «Водного Союза», авария устраняется на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей, 34 корпус 1. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане были без воды. Коммунальная авария произошла возле дома №7.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на проспекте Машиностроителей без воды остался дом ритуальных услуг. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с аварией на водопроводе без ХВС: пр. Машиностроителей,38е (дом ритуальных услуг), 40 (ЛАДА-Центр),40 (КИТ). Также без ХВС: частный сектор ул. Монтажников, 1, 1а, 3, 7, ул. Пестеля, 30. Снижено давление воды на ул. Чернореченская», — говорится в посте. По информации «Водного Союза», авария устраняется на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей, 34 корпус 1. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что жилые дома и банный клуб в 11 микрорайоне Заозерного поселка в Кургане были без воды. Коммунальная авария произошла возле дома №7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...