Спасатели за сутки справились с десятками лесных пожаров в Свердловской области

03 июня 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

За сутки спасатели потушили 20 лесных пожаров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За 2 июня спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на общей площади 559 гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров. По итогам 2 июня в области действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать», — пишет ДИП в telegram-канале. Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали пожары в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. Со стихией продолжают бороться более 850 человек, отметили в ДИПе. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилось количество пожаров. Так, на территории Асбеста ликвидированы все лесные пожары, сообщила глава города Наталья Тихонова.

За 2 июня спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на общей площади 559 гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров. По итогам 2 июня в области действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать», — пишет ДИП в telegram-канале. Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали пожары в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. Со стихией продолжают бороться более 850 человек, отметили в ДИПе. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилось количество пожаров. Так, на территории Асбеста ликвидированы все лесные пожары, сообщила глава города Наталья Тихонова.