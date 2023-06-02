02 июня 2023

Спасатели за сутки справились с десятками лесных пожаров в Свердловской области

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
За сутки спасатели потушили 20 лесных пожаров (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

За 2 июня спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на общей площади 559 гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров. По итогам 2 июня в области действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать», — пишет ДИП в telegram-канале.

Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали пожары в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. Со стихией продолжают бороться более 850 человек, отметили в ДИПе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилось количество пожаров. Так, на территории Асбеста ликвидированы все лесные пожары, сообщила глава города Наталья Тихонова.

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За 2 июня спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на общей площади 559 гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров. По итогам 2 июня в области действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать», — пишет ДИП в telegram-канале. Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали пожары в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. Со стихией продолжают бороться более 850 человек, отметили в ДИПе. Ранее сообщалось, что в Свердловской области снизилось количество пожаров. Так, на территории Асбеста ликвидированы все лесные пожары, сообщила глава города Наталья Тихонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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