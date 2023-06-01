На территории Асбестовского городского округа ликвидированы все лесные пожары. Об этом рассказала глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова.
«На территории Асбестовского городского округа лесных пожаров нет. Сегодня „Центром спасения“ продолжается окарауливание места ликвидированного пожара в районе поселка Красноармейский», — сообщила Тихонова на своей странице «Вконтакте».
Глава отметила, что добровольцами проводятся проливные работы территорий с тлеющим торфом. «С привлечением добровольных пожарных и техники АО «Птицефабрика «Рефтинская» проводится проливка мест с тлеющим торфом на землях сельскохозяйственного назначения в районе Красноармейского», — добавила Тихонова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области снизилось количество лесных пожаров. Ликвидируют огонь специалисты Авиалесоохраны, сотрудники МЧС, сотрудники лесничеств и добровольцы.
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