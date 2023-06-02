Мэрия Кургана запустила в город свои эвакуаторы

Власти Кургана запустили в город собственные эвакуаторы, которые будут вывозить машины нарушителей на штрафную стоянку на улице Баумана, 2Б. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
«Новая структура приступила к эвакуации транспортных средств, водители которых нарушают правила парковки, находятся в алкогольном опьянении, садятся за руль без водительских прав. Стоимость работы эвакуатора примерно 2 тысячи рублей, размещение авто на стоянке около 60 рублей в час», — говорится в сообщении мэрии Кургана.
По информации городских властей, за прошедший год в Кургане составили 3790 административных протоколов в связи с нарушениями правил парковки, более 860 автомобилей было эвакуировано. На сайте мэрии написано, что в этой работе будет помогать и новая муниципальная служба эвакуации автотранспорта, которая создана при Дирекции парков и скверов Кургана.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
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