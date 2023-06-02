02 июня 2023
01 июня 2023

Мэрия Кургана запустила в город свои эвакуаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана начали вывозить автомобили нарушителей на штраф-стоянку Фото:

Власти Кургана запустили в город собственные эвакуаторы, которые будут вывозить машины нарушителей на штрафную стоянку на улице Баумана, 2Б. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Новая структура приступила к эвакуации транспортных средств, водители которых нарушают правила парковки, находятся в алкогольном опьянении, садятся за руль без водительских прав. Стоимость работы эвакуатора примерно 2 тысячи рублей, размещение авто на стоянке около 60 рублей в час», — говорится в сообщении мэрии Кургана.

По информации городских властей, за прошедший год в Кургане составили 3790 административных протоколов в связи с нарушениями правил парковки, более 860 автомобилей было эвакуировано. На сайте мэрии написано, что в этой работе будет помогать и новая муниципальная служба эвакуации автотранспорта, которая создана при Дирекции парков и скверов Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

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Власти Кургана запустили в город собственные эвакуаторы, которые будут вывозить машины нарушителей на штрафную стоянку на улице Баумана, 2Б. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «Новая структура приступила к эвакуации транспортных средств, водители которых нарушают правила парковки, находятся в алкогольном опьянении, садятся за руль без водительских прав. Стоимость работы эвакуатора примерно 2 тысячи рублей, размещение авто на стоянке около 60 рублей в час», — говорится в сообщении мэрии Кургана. По информации городских властей, за прошедший год в Кургане составили 3790 административных протоколов в связи с нарушениями правил парковки, более 860 автомобилей было эвакуировано. На сайте мэрии написано, что в этой работе будет помогать и новая муниципальная служба эвакуации автотранспорта, которая создана при Дирекции парков и скверов Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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