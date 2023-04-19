19 апреля 2023

Власти Кургана запретили парковку возле набережной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Запрет на остановку транспорта действует с 17 апреля Фото:

В Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Действие ограничений действует с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Запретить стоянку транспортных средств на улице Красина, на участке от пересечения проезжих частей улиц Красина — Климова в направлении движения улицы Набережная до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Набережная <…> Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств», — говорится в документе. В течение 20 дней на данных участках улиц должны установить запрещающие дорожные знаки.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку у Ледового дворца в первом микрорайоне Заозерного. Данное ограничение действует с 12 апреля. Также сообщалось, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы временно перекроют дороги. В праздник 9 мая ограничение движение транспорта коснется пяти улиц.

В Кургане ввели запрет на стоянку автомобилей на участках улиц Красина и Набережная
В Кургане ввели запрет на стоянку автомобилей на участках улиц Красина и Набережная

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В Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Действие ограничений действует с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Запретить стоянку транспортных средств на улице Красина, на участке от пересечения проезжих частей улиц Красина — Климова в направлении движения улицы Набережная до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Набережная <…> Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств», — говорится в документе. В течение 20 дней на данных участках улиц должны установить запрещающие дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку у Ледового дворца в первом микрорайоне Заозерного. Данное ограничение действует с 12 апреля. Также сообщалось, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы временно перекроют дороги. В праздник 9 мая ограничение движение транспорта коснется пяти улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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