В Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Действие ограничений действует с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
«Запретить стоянку транспортных средств на улице Красина, на участке от пересечения проезжих частей улиц Красина — Климова в направлении движения улицы Набережная до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Набережная <…> Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств», — говорится в документе. В течение 20 дней на данных участках улиц должны установить запрещающие дорожные знаки.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку у Ледового дворца в первом микрорайоне Заозерного. Данное ограничение действует с 12 апреля. Также сообщалось, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы временно перекроют дороги. В праздник 9 мая ограничение движение транспорта коснется пяти улиц.
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