Власти Кургана запретили парковку возле набережной. Скрин

20 апреля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Запрет на остановку транспорта действует с 17 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Действие ограничений действует с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Запретить стоянку транспортных средств на улице Красина, на участке от пересечения проезжих частей улиц Красина — Климова в направлении движения улицы Набережная до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Набережная <…> Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств», — говорится в документе. В течение 20 дней на данных участках улиц должны установить запрещающие дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку у Ледового дворца в первом микрорайоне Заозерного. Данное ограничение действует с 12 апреля. Также сообщалось, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы временно перекроют дороги. В праздник 9 мая ограничение движение транспорта коснется пяти улиц. В Кургане ввели запрет на стоянку автомобилей на участках улиц Красина и Набережная Скрин: 2GIS

В Кургане автомобилистам запретили парковаться на участках улиц Красина и Набережная. Действие ограничений действует с 23:00 до 06:00 часов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Запретить стоянку транспортных средств на улице Красина, на участке от пересечения проезжих частей улиц Красина — Климова в направлении движения улицы Набережная до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Набережная <…> Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств», — говорится в документе. В течение 20 дней на данных участках улиц должны установить запрещающие дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку у Ледового дворца в первом микрорайоне Заозерного. Данное ограничение действует с 12 апреля. Также сообщалось, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы временно перекроют дороги. В праздник 9 мая ограничение движение транспорта коснется пяти улиц.