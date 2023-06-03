Боррель посчитал ущерб Европе от антироссийских санкций

Жозеп Боррель заявил, что Европа из-за санкций против России потратила семьсот миллиардов евроФото: Официальный сайт Европарламента
Европе пришлось заплатить семьсот миллиардов за санкции против России. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Это в 10 раз больше, чем поддержка Украине.
«Средняя сумма поддержки европейских правительств, которую им пришлось заплатить, чтобы помочь своим семьям и фирмам справиться с высокими ценами на электричество и продукты питания <…> составляет семьсот миллиардов — в десять раз больше, чем поддержка Украины», — заявил онна конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Трансляция идет на youtube-канале Международного института стратегических исследований.
Боррель отметил, что поддержка Европы составила60 миллиардов евро. Он объединил помощь Украины с нарушениями политических табу Евросоюза. «Впервые в истории мы выделяем военную поддержку», — отметил он.
Ранее Боррель испугался реакции третьих стран из-за санкций против России. Он заявил, что эти государства не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) будет избегать конфликтов с руководством таких стран.
Европе пришлось заплатить семьсот миллиардов за санкции против России. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Это в 10 раз больше, чем поддержка Украине. «Средняя сумма поддержки европейских правительств, которую им пришлось заплатить, чтобы помочь своим семьям и фирмам справиться с высокими ценами на электричество и продукты питания <…> составляет семьсот миллиардов — в десять раз больше, чем поддержка Украины», — заявил он на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Трансляция идет на youtube-канале Международного института стратегических исследований. Боррель отметил, что поддержка Европы составила 60 миллиардов евро. Он объединил помощь Украины с нарушениями политических табу Евросоюза. «Впервые в истории мы выделяем военную поддержку», — отметил он. Ранее Боррель испугался реакции третьих стран из-за санкций против России. Он заявил, что эти государства не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) будет избегать конфликтов с руководством таких стран.