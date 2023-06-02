В забеге принимают участие 400 человек на дистанциях 1000 и 5000 метров
В Салехарде (ЯНАО) стартовало самое грандиозное спортивное событие лета — забег «Разбуди Ямал». Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.
«В Салехарде дан старту забегу „Разбуди Ямал“», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что всего в забеге примут участие 400 человек на двух дистанциях — 1000 и 5000 метров.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске более 400 участников из Ямала и Югры приняли участие в экстремальном забеге «Стальной характер». Участникам предоставили на выбор дистанции — три, пять, семь и девять километров.
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