02 июня 2023
01 июня 2023

В Салехарде проходит главное спортивное событие лета. Видео

В Салехарде проходит забег «Разбуди Ямал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Майский забег. Екатеринбург, участники соревнований, спортсмены, забег, эстафета, палочка
В забеге принимают участие 400 человек на дистанциях 1000 и 5000 метров Фото:

В Салехарде (ЯНАО) стартовало самое грандиозное спортивное событие лета — забег «Разбуди Ямал». Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

«В Салехарде дан старту забегу „Разбуди Ямал“», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что всего в забеге примут участие 400 человек на двух дистанциях — 1000 и 5000 метров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске более 400 участников из Ямала и Югры приняли участие в экстремальном забеге «Стальной характер». Участникам предоставили на выбор дистанции — три, пять, семь и девять километров.

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В Салехарде (ЯНАО) стартовало самое грандиозное спортивное событие лета — забег «Разбуди Ямал». Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО. «В Салехарде дан старту забегу „Разбуди Ямал“», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что всего в забеге примут участие 400 человек на двух дистанциях — 1000 и 5000 метров. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске более 400 участников из Ямала и Югры приняли участие в экстремальном забеге «Стальной характер». Участникам предоставили на выбор дистанции — три, пять, семь и девять километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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