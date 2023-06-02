02 июня 2023

В Тюмени в результате ДТП пострадал ребенок. Фото

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В результате ДТП пострадала семилетняя пассажирка автомобиля Hyundai Фото:

В Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

«На Рощинском шоссе под Тюменью автомобиль Hyundai въехал в Renault, который остановился перед „зеброй“, чтобы пропустить пешехода. В аварии пострадала семилетняя пассажирка Hyundai», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале госавтоинспекции.

Уточняется, что девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье. Автомобилем управлял ее отец.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени в ДТП пострадал 13-летний подросток. Управляя скутером он допустил столкновение с автобусом.

Автомобиль Hyundai, в котором находилась пострадавшая пассажирка
Автомобиль Hyundai, в котором находилась пострадавшая пассажирка

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В Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области. «На Рощинском шоссе под Тюменью автомобиль Hyundai въехал в Renault, который остановился перед „зеброй“, чтобы пропустить пешехода. В аварии пострадала семилетняя пассажирка Hyundai», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале госавтоинспекции. Уточняется, что девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье. Автомобилем управлял ее отец. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени в ДТП пострадал 13-летний подросток. Управляя скутером он допустил столкновение с автобусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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