В Тюмени на Рощинском шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.
«На Рощинском шоссе под Тюменью автомобиль Hyundai въехал в Renault, который остановился перед „зеброй“, чтобы пропустить пешехода. В аварии пострадала семилетняя пассажирка Hyundai», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале госавтоинспекции.
Уточняется, что девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье. Автомобилем управлял ее отец.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени в ДТП пострадал 13-летний подросток. Управляя скутером он допустил столкновение с автобусом.
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