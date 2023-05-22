Украинские диверсанты зашли в Белгородскую область: что известно к этому часу

Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область 22 мая
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Белгородской области с территории Украины. URA.RU приводит главную информацию о событии.
Днем 22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о проникновении ДРГ в Грайворонский округ. Он отметил, что армия России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
- Спустя время Гладков добавил, что в результате диверсии пострадали два человека. Позже число раненых выросло до пяти. Одна женщина была доставлена в больницу с минно-взрывными ранениями.
- Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России достаточно сил для отражения атаки.
- Из-за проникновения диверсантов, в области начались проблемы со связью. Об этом ТАСС рассказали очевидцы. Отмечается, что перебои наблюдаются в части Белгородской области, которая находится рядом с зоной проведения спецоперации.
- Главное управление МЧС России по региону опровергло информацию об эвакуации местных жителей. Ранее в российских telegram-каналах распространялось информация, что жителей вывозят с территории Грайворона.
- Песков связал нападение на Белгородскую область с потерей украинской стороной Бахмута (Артемовска). По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отвлечь внимание от Бахмута, чтобы минимизировать политический эффект от потери города, которую обсуждают во всем мире.
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