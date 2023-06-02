02 июня 2023

Челябинские трассы закрыли для большегрузов из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
Движение будет закрыто с 12:00 до 20:00 субботы Фото:

В Челябинской области введено временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Ограничение для грузовых транспортных средств вводится 3 июня в период с 12:00 до 20:00. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32 градусов», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

Запрет на движение большегрузов вводится на участке 1549-1871 километр трассы М5-Урал; участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; участке 16-146 километр трассы Челябинск-Троицк; участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильной жаре. В субботу и воскресенье к высоким температурам прибавятся ливни и грозы.

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В Челябинской области введено временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Ограничение для грузовых транспортных средств вводится 3 июня в период с 12:00 до 20:00. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32 градусов», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. Запрет на движение большегрузов вводится на участке 1549-1871 километр трассы М5-Урал; участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; участке 16-146 километр трассы Челябинск-Троицк; участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильной жаре. В субботу и воскресенье к высоким температурам прибавятся ливни и грозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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