Челябинские трассы закрыли для большегрузов из-за жары

В Челябинской области введено временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Ограничение для грузовых транспортных средств вводится 3 июня в период с 12:00 до 20:00. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32 градусов», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
Запрет на движение большегрузов вводится на участке 1549-1871 километр трассы М5-Урал; участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; участке 16-146 километр трассы Челябинск-Троицк; участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильной жаре. В субботу и воскресенье к высоким температурам прибавятся ливни и грозы.
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