Челябинские трассы закрыли для большегрузов из-за жары

03 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Движение будет закрыто с 12:00 до 20:00 субботы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области введено временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Ограничение для грузовых транспортных средств вводится 3 июня в период с 12:00 до 20:00. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32 градусов», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. Запрет на движение большегрузов вводится на участке 1549-1871 километр трассы М5-Урал; участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; участке 16-146 километр трассы Челябинск-Троицк; участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильной жаре. В субботу и воскресенье к высоким температурам прибавятся ливни и грозы.

В Челябинской области введено временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Ограничение для грузовых транспортных средств вводится 3 июня в период с 12:00 до 20:00. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32 градусов», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. Запрет на движение большегрузов вводится на участке 1549-1871 километр трассы М5-Урал; участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; участке 16-146 километр трассы Челябинск-Троицк; участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильной жаре. В субботу и воскресенье к высоким температурам прибавятся ливни и грозы.