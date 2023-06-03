Медведев объяснил сбежавшим за границу, что у них нет шансов изменить Россию

Сбежавшие представители элиты наивно полагают, что они смогут изменить Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Россия изменилась со времен начала спецоперации.
«Возврата к „светлому“ европейскому прошлому для них не будет <…>. Доморощенные аналитики „из бывших“, которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины», — заявил он в своем telegram-канале. Он отмечает, что Россия совсем другая страна по сравнению с той, что была до начала спецоперации.
Медведев отмечает, что о возвращении в европейскую семью могут мечтать только «те, отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». Он назвал «середнячками» тех, кто «искренне верит», что Россия «заживет» после возвращения в «небинарное европейское лоно».
Зампред РФ подчеркнул, что нынешняя ситуация похожа на войну советского народа с «гитлеровским режимом». Он считает, что любой политик, который захотел бы поменять дискурс развития страны, возникший после начала спецоперации, будет «предан анафеме как изменник». Медведев сравнил его с человеком, который предает память граждан России, «сложивших голову» в конфликте с Украиной.
Он призвал сбежавших граждан под бокал красного вина вспоминать о России и о собственной славе. «Надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны», — заявил зампред РФ.
Сбежавшие представители элиты наивно полагают, что они смогут изменить Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Россия изменилась со времен начала спецоперации. «Возврата к „светлому“ европейскому прошлому для них не будет <…>. Доморощенные аналитики „из бывших“, которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины», — заявил он в своем telegram-канале. Он отмечает, что Россия совсем другая страна по сравнению с той, что была до начала спецоперации. Медведев отмечает, что о возвращении в европейскую семью могут мечтать только «те, отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». Он назвал «середнячками» тех, кто «искренне верит», что Россия «заживет» после возвращения в «небинарное европейское лоно». Зампред РФ подчеркнул, что нынешняя ситуация похожа на войну советского народа с «гитлеровским режимом». Он считает, что любой политик, который захотел бы поменять дискурс развития страны, возникший после начала спецоперации, будет «предан анафеме как изменник». Медведев сравнил его с человеком, который предает память граждан России, «сложивших голову» в конфликте с Украиной. Он призвал сбежавших граждан под бокал красного вина вспоминать о России и о собственной славе. «Надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны», — заявил зампред РФ. Ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для предателей России. Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.