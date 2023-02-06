Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь для предателей России

06 февраля 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

В России введен мораторий на смертную казнь Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. «За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Госдума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», — цитирует Колесника интернет-издание «Подмосковье сегодня». Колесник считает, что можно не трогать тех, кто просто уехал из страны. «Ладно, просто сбежали из России. Пусть сидят, работают», — сказал он. По его словам, предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова считает, что имущество предателей России нужно отдавать детям-сиротам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить переметнувшихся на сторону Украины по законам военного времени.

Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. «За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Госдума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», — цитирует Колесника интернет-издание «Подмосковье сегодня». Колесник считает, что можно не трогать тех, кто просто уехал из страны. «Ладно, просто сбежали из России. Пусть сидят, работают», — сказал он. По его словам, предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова считает, что имущество предателей России нужно отдавать детям-сиротам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить переметнувшихся на сторону Украины по законам военного времени.