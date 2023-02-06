Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь для предателей России

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Музей заповедник истории политических репрессий
В России введен мораторий на смертную казнь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

«За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Госдума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», — цитирует Колесника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Колесник считает, что можно не трогать тех, кто просто уехал из страны. «Ладно, просто сбежали из России. Пусть сидят, работают», — сказал он. По его словам, предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова считает, что имущество предателей России нужно отдавать детям-сиротам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить переметнувшихся на сторону Украины по законам военного времени.

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Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. «За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Госдума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», — цитирует Колесника интернет-издание «Подмосковье сегодня». Колесник считает, что можно не трогать тех, кто просто уехал из страны. «Ладно, просто сбежали из России. Пусть сидят, работают», — сказал он. По его словам, предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова считает, что имущество предателей России нужно отдавать детям-сиротам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить переметнувшихся на сторону Украины по законам военного времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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