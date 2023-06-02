В Челябинской области упавшая от урагана крыша придавила пони

03 июня 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

В поселке Трубный ураган снес крыши Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В поселке Трубный (Челябинская область) прошел ураган, который уронил крышу. Она упала на пони и порезала ему шею, сообщили владельцы пони-фермы «Пинто Бриз». «В пятницу в поселке Трубный прошел настоящий ураган. Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы. А еще придавило нашу поняшку — порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтобы зашить раны», — сообщается в паблике фермы в соцсети «Вконтакте». Так уточнили, что сейчас с животным все нормально. Вскоре она будет отпущена в табун. Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области сильную жару в начале июня. При этом до 4 июня в регионе ожидаются сильные ливни и грозы. Пони-ферма «Пинто Бриз» Пони-ферма «Пинто Бриз»

В поселке Трубный (Челябинская область) прошел ураган, который уронил крышу. Она упала на пони и порезала ему шею, сообщили владельцы пони-фермы «Пинто Бриз». «В пятницу в поселке Трубный прошел настоящий ураган. Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы. А еще придавило нашу поняшку — порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтобы зашить раны», — сообщается в паблике фермы в соцсети «Вконтакте». Так уточнили, что сейчас с животным все нормально. Вскоре она будет отпущена в табун. Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области сильную жару в начале июня. При этом до 4 июня в регионе ожидаются сильные ливни и грозы.