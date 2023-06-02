02 июня 2023

В Челябинской области упавшая от урагана крыша придавила пони

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Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, крыша, коровник, ураган, ветер, разрушенная кровля
В поселке Трубный ураган снес крыши Фото:

В поселке Трубный (Челябинская область) прошел ураган, который уронил крышу. Она упала на пони и порезала ему шею, сообщили владельцы пони-фермы «Пинто Бриз».

«В пятницу в поселке Трубный прошел настоящий ураган. Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы. А еще придавило нашу поняшку — порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтобы зашить раны», — сообщается в паблике фермы в соцсети «Вконтакте».

Так уточнили, что сейчас с животным все нормально. Вскоре она будет отпущена в табун.

Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области сильную жару в начале июня. При этом до 4 июня в регионе ожидаются сильные ливни и грозы.

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В поселке Трубный (Челябинская область) прошел ураган, который уронил крышу. Она упала на пони и порезала ему шею, сообщили владельцы пони-фермы «Пинто Бриз». «В пятницу в поселке Трубный прошел настоящий ураган. Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы. А еще придавило нашу поняшку — порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтобы зашить раны», — сообщается в паблике фермы в соцсети «Вконтакте». Так уточнили, что сейчас с животным все нормально. Вскоре она будет отпущена в табун. Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области сильную жару в начале июня. При этом до 4 июня в регионе ожидаются сильные ливни и грозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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