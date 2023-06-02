В Челябинской области упавшая от урагана крыша придавила пони

В поселке Трубный (Челябинская область) прошел ураган, который уронил крышу. Она упала на пони и порезала ему шею, сообщили владельцы пони-фермы «Пинто Бриз».
«В пятницу в поселке Трубный прошел настоящий ураган. Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы. А еще придавило нашу поняшку — порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтобы зашить раны», — сообщается в паблике фермы в соцсети «Вконтакте».
Так уточнили, что сейчас с животным все нормально. Вскоре она будет отпущена в табун.
Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области сильную жару в начале июня. При этом до 4 июня в регионе ожидаются сильные ливни и грозы.
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