Депутат Лантратова показала места реабилитации участников спецоперации в Челябинской области

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала объекты, где проходит реабилитация участников спецоперации. Фотографии поездки она разместила в своем telegram-канале.
«С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и его первым заместителем по соцвопросам Ириной Гехт посетили объекты, предназначенные для реабилитации участников СВО. В медицинских учреждениях, которые осмотрела, опытные специалисты проводят операции различной сложности. Так далеко не везде, из субъектов, где хороших врачей нет, люди на реабилитацию приезжают к нам», — сообщила Яна Лантратова.
Она отметила, что губернатор детально и оперативно погружается в вопросы, касающиеся спецоперации. По мнению Лантратовой, Челябинская область является лидером в реабилитации участников СВО.
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