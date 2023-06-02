02 июня 2023

Депутат Лантратова показала места реабилитации участников спецоперации в Челябинской области

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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Яна Лантратова считает Челябинскую область лидером в реабилитации участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала объекты, где проходит реабилитация участников спецоперации. Фотографии поездки она разместила в своем telegram-канале.

«С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и его первым заместителем по соцвопросам Ириной Гехт посетили объекты, предназначенные для реабилитации участников СВО. В медицинских учреждениях, которые осмотрела, опытные специалисты проводят операции различной сложности. Так далеко не везде, из субъектов, где хороших врачей нет, люди на реабилитацию приезжают к нам», — сообщила Яна Лантратова.

Она отметила, что губернатор детально и оперативно погружается в вопросы, касающиеся спецоперации. По мнению Лантратовой, Челябинская область является лидером в реабилитации участников СВО.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала объекты, где проходит реабилитация участников спецоперации. Фотографии поездки она разместила в своем telegram-канале. «С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и его первым заместителем по соцвопросам Ириной Гехт посетили объекты, предназначенные для реабилитации участников СВО. В медицинских учреждениях, которые осмотрела, опытные специалисты проводят операции различной сложности. Так далеко не везде, из субъектов, где хороших врачей нет, люди на реабилитацию приезжают к нам», — сообщила Яна Лантратова. Она отметила, что губернатор детально и оперативно погружается в вопросы, касающиеся спецоперации. По мнению Лантратовой, Челябинская область является лидером в реабилитации участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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