Киев объявил Венгрии демарш из-за карты Украины без Крыма 03 июня 2023 в 17:57 Размер текста - 17 + Венгрия выступает с провокацией в сторону Киева, считают в МИД Украины Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Киев провел официальный демарш (дипломатическое выступление — прим. URA.RU) Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «По поручению МИД Украины временный поверенный страны в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной», — отмечается на сайте ведомства. Из официального сообщения МИД Украины следует, что Венгрия должна прекратить провокации по отношению к Киеву. Украина делает вывод, что таким образами Венгрия поддерживает Россию. На youtube-канале правительства Венгрии 30 мая было опубликовано видео с картой Украины без Крыма, который принадлежит российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Украина по сей день выступает против такого решения. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов подытожил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. Власти республики назвали незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году, передает телеканал 360. Киев провел официальный демарш (дипломатическое выступление — прим. URA.RU) Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «По поручению МИД Украины временный поверенный страны в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной», — отмечается на сайте ведомства. Из официального сообщения МИД Украины следует, что Венгрия должна прекратить провокации по отношению к Киеву. Украина делает вывод, что таким образами Венгрия поддерживает Россию. На youtube-канале правительства Венгрии 30 мая было опубликовано видео с картой Украины без Крыма, который принадлежит российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Украина по сей день выступает против такого решения. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов подытожил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. Власти республики назвали незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям