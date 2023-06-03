Киев объявил Венгрии демарш из-за карты Украины без Крыма

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Венгрия выступает с провокацией в сторону Киева, считают в МИД Украины Фото:

Киев провел официальный демарш (дипломатическое выступление — прим. URA.RU) Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины.

«По поручению МИД Украины временный поверенный страны в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной», — отмечается на сайте ведомства. Из официального сообщения МИД Украины следует, что Венгрия должна прекратить провокации по отношению к Киеву. Украина делает вывод, что таким образами Венгрия поддерживает Россию.

На youtube-канале правительства Венгрии 30 мая было опубликовано видео с картой Украины без Крыма, который принадлежит российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Украина по сей день выступает против такого решения. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов подытожил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. Власти республики назвали незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году, передает телеканал 360.

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Киев провел официальный демарш (дипломатическое выступление — прим. URA.RU) Венгрии из-за публикации Будапештом карты Украины без территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «По поручению МИД Украины временный поверенный страны в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной», — отмечается на сайте ведомства. Из официального сообщения МИД Украины следует, что Венгрия должна прекратить провокации по отношению к Киеву. Украина делает вывод, что таким образами Венгрия поддерживает Россию. На youtube-канале правительства Венгрии 30 мая было опубликовано видео с картой Украины без Крыма, который принадлежит российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Украина по сей день выступает против такого решения. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов подытожил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. Власти республики назвали незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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