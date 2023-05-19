Власти ХМАО отправили в ДНР спецтехнику для мусорного полигона

Правительство ХМАО передало Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов

20 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В Макеевку передан новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа передали Макеевке в ДНР уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства округа. «Город, с которым у автономного округа подписано соглашение о сотрудничестве, получил новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Эта техника позволяет в четыре раза больше перераспределить и захоронить мусора на территории полигона без дополнительного использования бульдозера, также машина может выполнять задачи по измельчению и изоляции слоев грунта», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Макеевкой в Донецкой Народной Республике начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Бойцы получают адресные посылки, продукты питания и необходимую технику.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа передали Макеевке в ДНР уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства округа. «Город, с которым у автономного округа подписано соглашение о сотрудничестве, получил новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Эта техника позволяет в четыре раза больше перераспределить и захоронить мусора на территории полигона без дополнительного использования бульдозера, также машина может выполнять задачи по измельчению и изоляции слоев грунта», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Макеевкой в Донецкой Народной Республике начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Бойцы получают адресные посылки, продукты питания и необходимую технику.