Власти ХМАО отправили в ДНР спецтехнику для мусорного полигона

Власти Ханты-Мансийского автономного округа передали Макеевке в ДНР уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства округа.
«Город, с которым у автономного округа подписано соглашение о сотрудничестве, получил новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Эта техника позволяет в четыре раза больше перераспределить и захоронить мусора на территории полигона без дополнительного использования бульдозера, также машина может выполнять задачи по измельчению и изоляции слоев грунта», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Макеевкой в Донецкой Народной Республике начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Бойцы получают адресные посылки, продукты питания и необходимую технику.
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