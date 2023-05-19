19 мая 2023
18 мая 2023

Власти ХМАО отправили в ДНР спецтехнику для мусорного полигона

Правительство ХМАО передало Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Макеевку передан новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа передали Макеевке в ДНР уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства округа.

«Город, с которым у автономного округа подписано соглашение о сотрудничестве, получил новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Эта техника позволяет в четыре раза больше перераспределить и захоронить мусора на территории полигона без дополнительного использования бульдозера, также машина может выполнять задачи по измельчению и изоляции слоев грунта», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Макеевкой в Донецкой Народной Республике начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Бойцы получают адресные посылки, продукты питания и необходимую технику.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа передали Макеевке в ДНР уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства округа. «Город, с которым у автономного округа подписано соглашение о сотрудничестве, получил новый уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Эта техника позволяет в четыре раза больше перераспределить и захоронить мусора на территории полигона без дополнительного использования бульдозера, также машина может выполнять задачи по измельчению и изоляции слоев грунта», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Макеевкой в Донецкой Народной Республике начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Бойцы получают адресные посылки, продукты питания и необходимую технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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