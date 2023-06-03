Зеленский надеется, что в Бразилии поддержат его «формулу мира»

03 июня 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский проявил желание встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы он поддержал его «формулу мира». Об этом он заявил в соцсетях. «Я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Считаю, что нам нужно поговорить», — сообщил Зеленский в видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Он надеется, что Бразилия одобрит «формулу мира», которую он предложил. Зеленский отметил, что говорил об этом неоднократно, а также приглашал Лулу да Силву на Украину. Он добавил, что ему необходима поддержка многих стран. Ранее бразильский президент заявил, что не хочет занимать ничью сторону в украинском конфликте. Он считает, что существует третья альтернатива, которая приведет Россию и Украину к миру. Президент также отказался от встречи с Зеленским на саммите G7, сообщает «телеканал 360». В МИД РФ ранее отреагировали на «формулу мира» от Зеленского. По словам представителя министерства Марии Захаровой, своим предложением украинский президент хочет добиться капитуляции России при помощи Запада. Прочие мирные предложение Зеленский отвергает.

Президент Украины Владимир Зеленский проявил желание встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы он поддержал его «формулу мира». Об этом он заявил в соцсетях. «Я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Считаю, что нам нужно поговорить», — сообщил Зеленский в видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Он надеется, что Бразилия одобрит «формулу мира», которую он предложил. Зеленский отметил, что говорил об этом неоднократно, а также приглашал Лулу да Силву на Украину. Он добавил, что ему необходима поддержка многих стран. Ранее бразильский президент заявил, что не хочет занимать ничью сторону в украинском конфликте. Он считает, что существует третья альтернатива, которая приведет Россию и Украину к миру. Президент также отказался от встречи с Зеленским на саммите G7, сообщает «телеканал 360». В МИД РФ ранее отреагировали на «формулу мира» от Зеленского. По словам представителя министерства Марии Захаровой, своим предложением украинский президент хочет добиться капитуляции России при помощи Запада. Прочие мирные предложение Зеленский отвергает.