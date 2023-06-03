The Times: украинское контрнаступление не положит конец СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, переправа, танк, ВСУ, stock
Контрнаступление не закончит спецоперацию РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Так считает британский политолог Марк Галеотти.

«Контрнаступление не положит конец конфликту [на Украине]», — пишет политолог Марк Галеотти в материале для The Times. По его словам, даже если предположить, что Украина могла бы захватить Крым и территории Донбасса в ходе своего контрнаступления, конфликт на этом не закончится, так как Россия не сдастся. Галеотти предполагает, что наступление не приведет к преимуществу ни одной из сторон конфликта.

Как считает украинский президент Владимир Зеленский, Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украине не хватает техники НАТО для своего наступления. В Белом доме же пояснили, что дали Украине все необходимое. Само наступление было анонсировано в начале весны 2023 года. Предполагалось, что оно могло бы переломить ход украинского конфликта. В Польше заявили, что наступление уже началось, передает телеканал 360. Российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что тактика контрнаступления ВСУ заключается в совершении террористических актов на территории РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Так считает британский политолог Марк Галеотти. «Контрнаступление не положит конец конфликту [на Украине]», — пишет политолог Марк Галеотти в материале для The Times. По его словам, даже если предположить, что Украина могла бы захватить Крым и территории Донбасса в ходе своего контрнаступления, конфликт на этом не закончится, так как Россия не сдастся. Галеотти предполагает, что наступление не приведет к преимуществу ни одной из сторон конфликта. Как считает украинский президент Владимир Зеленский, Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украине не хватает техники НАТО для своего наступления. В Белом доме же пояснили, что дали Украине все необходимое. Само наступление было анонсировано в начале весны 2023 года. Предполагалось, что оно могло бы переломить ход украинского конфликта. В Польше заявили, что наступление уже началось, передает телеканал 360. Российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что тактика контрнаступления ВСУ заключается в совершении террористических актов на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...