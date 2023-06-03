The Times: украинское контрнаступление не положит конец СВО

03 июня 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Контрнаступление не закончит спецоперацию РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Так считает британский политолог Марк Галеотти. «Контрнаступление не положит конец конфликту [на Украине]», — пишет политолог Марк Галеотти в материале для The Times. По его словам, даже если предположить, что Украина могла бы захватить Крым и территории Донбасса в ходе своего контрнаступления, конфликт на этом не закончится, так как Россия не сдастся. Галеотти предполагает, что наступление не приведет к преимуществу ни одной из сторон конфликта. Как считает украинский президент Владимир Зеленский, Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украине не хватает техники НАТО для своего наступления. В Белом доме же пояснили, что дали Украине все необходимое. Само наступление было анонсировано в начале весны 2023 года. Предполагалось, что оно могло бы переломить ход украинского конфликта. В Польше заявили, что наступление уже началось, передает телеканал 360. Российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что тактика контрнаступления ВСУ заключается в совершении террористических актов на территории РФ.

Украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Так считает британский политолог Марк Галеотти. «Контрнаступление не положит конец конфликту [на Украине]», — пишет политолог Марк Галеотти в материале для The Times. По его словам, даже если предположить, что Украина могла бы захватить Крым и территории Донбасса в ходе своего контрнаступления, конфликт на этом не закончится, так как Россия не сдастся. Галеотти предполагает, что наступление не приведет к преимуществу ни одной из сторон конфликта. Как считает украинский президент Владимир Зеленский, Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украине не хватает техники НАТО для своего наступления. В Белом доме же пояснили, что дали Украине все необходимое. Само наступление было анонсировано в начале весны 2023 года. Предполагалось, что оно могло бы переломить ход украинского конфликта. В Польше заявили, что наступление уже началось, передает телеканал 360. Российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что тактика контрнаступления ВСУ заключается в совершении террористических актов на территории РФ.