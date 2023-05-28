Военный обозреватель Литовкин: Украина раскрыла тактику контрнаступления

28 мая 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут провести массированное контрнаступления из-за нехватки военных ресурсов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в совершении террористических актов, так как на массированную атаку у них нет ресурсов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «То, что делает Украина, совершая террористические атаки на российское гражданское население, — это часть их контрнаступления. Украина — это террористическое государство. Нападение на мирных жителей, которое они в течение восьми-девяти лет совершали на Донбассе, совершают сейчас, простреливая Донецк, Макеевку, Горловку, нанося удар по Луганску, Белгородской области. Это все террористические акции и часть контранаступа», — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт подчеркнул, что массированное контрнаступление от ВСУ может быть только по решению западных союзников. «Для контрнаступления у них для этого нет сил и средств. Без поддержки авиации с воздуха, без ударных вертолетов, систем ПВО войскового звена они это сделать не в состоянии. Если они это и будет делать, потому что их подталкивают к этому их кураторы из Вашингтона, то они потерпят чудовищную катастрофу», — заключил обозреватель. Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Он добавил, что уже проходят ряд операций. При этом замглавы офиса главы Украины Игорь Жовква опроверг слова Подоляка, сказав, что Киев начнет контрнаступление только в том случае, если получит необходимое количество вооружения от западных союзников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактика контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в совершении террористических актов, так как на массированную атаку у них нет ресурсов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «То, что делает Украина, совершая террористические атаки на российское гражданское население, — это часть их контрнаступления. Украина — это террористическое государство. Нападение на мирных жителей, которое они в течение восьми-девяти лет совершали на Донбассе, совершают сейчас, простреливая Донецк, Макеевку, Горловку, нанося удар по Луганску, Белгородской области. Это все террористические акции и часть контранаступа», — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт подчеркнул, что массированное контрнаступление от ВСУ может быть только по решению западных союзников. «Для контрнаступления у них для этого нет сил и средств. Без поддержки авиации с воздуха, без ударных вертолетов, систем ПВО войскового звена они это сделать не в состоянии. Если они это и будет делать, потому что их подталкивают к этому их кураторы из Вашингтона, то они потерпят чудовищную катастрофу», — заключил обозреватель. Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Он добавил, что уже проходят ряд операций. При этом замглавы офиса главы Украины Игорь Жовква опроверг слова Подоляка, сказав, что Киев начнет контрнаступление только в том случае, если получит необходимое количество вооружения от западных союзников.