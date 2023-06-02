Прокуратура заинтересовалась делом летевшего в Пермь лайнера, у которого возникли проблемы в воздухе

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку после из-за самолета, летевшего по маршруту Минеральные воды — Пермь, у которого отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Пермской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что у самолета в воздухе произошел отказ системы TCAS, однако лайнер продолжил движение. При этом сигналы бедствия и срочности не объявлялись.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.