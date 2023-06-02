02 июня 2023

Прокуратура заинтересовалась делом летевшего в Пермь лайнера, у которого возникли проблемы в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, самолет в воздухе, авиакомпания airberlin
У летевшего в Пермь самолета отказала система TCAS Фото:

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку после из-за самолета, летевшего по маршруту Минеральные воды — Пермь, у которого отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Пермской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что у самолета в воздухе произошел отказ системы TCAS, однако лайнер продолжил движение. При этом сигналы бедствия и срочности не объявлялись.

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Пермская транспортная прокуратура организовала проверку после из-за самолета, летевшего по маршруту Минеральные воды — Пермь, у которого отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета в воздухе произошел отказ системы TCAS, однако лайнер продолжил движение. При этом сигналы бедствия и срочности не объявлялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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