ВСУ продолжают обстрелы Шебекино, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка, есть погибшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в ходе обстрела в селе Новая Таволжанка погибла мирная жительница, а другая получила осколочные ранения. Также, по его словам, есть погибшая и в поселке Безлюдовка, а также получил осколочные ранения грудной клетки мужчина.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка, есть погибшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в ходе обстрела в селе Новая Таволжанка погибла мирная жительница, а другая получила осколочные ранения. Также, по его словам, есть погибшая и в поселке Безлюдовка, а также получил осколочные ранения грудной клетки мужчина. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. По словам губернатора области, есть погибшие среди мирного населения. Кроме того Гладков рассказал о повреждениях близлежащих территорий. Как подчеркивал глава региона, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз.