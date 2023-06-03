ВСУ продолжают обстрелы Шебекино, есть погибшие

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский городской округ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка, есть погибшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в ходе обстрела в селе Новая Таволжанка погибла мирная жительница, а другая получила осколочные ранения. Также, по его словам, есть погибшая и в поселке Безлюдовка, а также получил осколочные ранения грудной клетки мужчина.

Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. По словам губернатора области, есть погибшие среди мирного населения. Кроме того Гладков рассказал о повреждениях близлежащих территорий. Как подчеркивал глава региона, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Под огонь попали село Новая Таволжанка и Безлюдовка, есть погибшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в ходе обстрела в селе Новая Таволжанка погибла мирная жительница, а другая получила осколочные ранения. Также, по его словам, есть погибшая и в поселке Безлюдовка, а также получил осколочные ранения грудной клетки мужчина. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. По словам губернатора области, есть погибшие среди мирного населения. Кроме того Гладков рассказал о повреждениях близлежащих территорий. Как подчеркивал глава региона, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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