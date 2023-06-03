Челябинцы собирают большой спецгруз мобилизованным

04 июня 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Жители Челябинской области собирают по списку вещи и оборудование на передовую Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области собирают большую партию груза мобилизованным землякам из мотострелковой бригады. Об этом сообщили в соцсетях. «Пацаны из СВО просят помощи: Златоуст, Магнитогорск, Сатка. Позывные — Меченый, Черный, Бык», — сообщили в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Администраторы сообщества уточнили, что к ним обратились ребята из мотострелковой гвардейской бригады 64, дивизия 150. Авторы сообщения добавили, что военные просят помочь в приобретении вещей и оборудования. В список вошли бензогенераторы, стройматериалы и инструменты, газовые баллоны, бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, рации, а также одежда и обувь. Часть предметов уже приобретена, поэтому нужно уточнять у организаторов, что именно осталось купить, либо помочь финансированием. Ранее челябинцы отправили квадрокоптеры и противодроновые ружья военнослужащим Чебаркульской дивизии в зону СВО. В список также вошли радиостанции, аккумуляторные батареи, запчасти, масла и тенты для автомобилей, строительные инструменты и пленка, бензопилы, генераторы. Машину сопровождали члены Курчатовского и Ленинского отделений Челябинска партии «Единая Россия».

Жители Челябинской области собирают большую партию груза мобилизованным землякам из мотострелковой бригады. Об этом сообщили в соцсетях. «Пацаны из СВО просят помощи: Златоуст, Магнитогорск, Сатка. Позывные — Меченый, Черный, Бык», — сообщили в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Администраторы сообщества уточнили, что к ним обратились ребята из мотострелковой гвардейской бригады 64, дивизия 150. Авторы сообщения добавили, что военные просят помочь в приобретении вещей и оборудования. В список вошли бензогенераторы, стройматериалы и инструменты, газовые баллоны, бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, рации, а также одежда и обувь. Часть предметов уже приобретена, поэтому нужно уточнять у организаторов, что именно осталось купить, либо помочь финансированием. Ранее челябинцы отправили квадрокоптеры и противодроновые ружья военнослужащим Чебаркульской дивизии в зону СВО. В список также вошли радиостанции, аккумуляторные батареи, запчасти, масла и тенты для автомобилей, строительные инструменты и пленка, бензопилы, генераторы. Машину сопровождали члены Курчатовского и Ленинского отделений Челябинска партии «Единая Россия».