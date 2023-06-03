Reuters: главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу

Главы порядка 20 крупнейших разведслужб мира провели секретную встречу по вопросам безопасности «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом написали в Reuters со ссылкой на источники.
«Высокопоставленные чиновники из примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в кулуарах саммита по безопасности „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапуре в эти выходные», — написали
Уточняется, что подобные заседания ежегодно организуются правительством Сингапура. Встреча тайно проходит недалеко от места проведения саммита. Ранее в СМИ не писали об этом совещании. По данным одного из источников агентства, на встрече обсуждался конфликт на Украине, а также транснациональная преступность.
Ранее, 2 июня, в Сингапуре начался форум по безопасности. Сообщалось, что целью саммита было выявление проблем и поиск решений для обеспечения безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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