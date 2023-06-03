03 июня 2023

Reuters: главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, дума, заксобрание, рабочее место депутата, кресла пустые, дкпутаты
Правительство Сингапура ежегодно проводит встречу глав разведслужб Фото:
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Главы порядка 20 крупнейших разведслужб мира провели секретную встречу по вопросам безопасности «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом написали в Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники из примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в кулуарах саммита по безопасности „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапуре в эти выходные», — написали в издании. В материале указали, что российская сторона на заседании не присутствовала.

Уточняется, что подобные заседания ежегодно организуются правительством Сингапура. Встреча тайно проходит недалеко от места проведения саммита. Ранее в СМИ не писали об этом совещании. По данным одного из источников агентства, на встрече обсуждался конфликт на Украине, а также транснациональная преступность.

Ранее, 2 июня, в Сингапуре начался форум по безопасности. Сообщалось, что целью саммита было выявление проблем и поиск решений для обеспечения безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Главы порядка 20 крупнейших разведслужб мира провели секретную встречу по вопросам безопасности «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом написали в Reuters со ссылкой на источники. «Высокопоставленные чиновники из примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в кулуарах саммита по безопасности „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапуре в эти выходные», — написали в издании. В материале указали, что российская сторона на заседании не присутствовала. Уточняется, что подобные заседания ежегодно организуются правительством Сингапура. Встреча тайно проходит недалеко от места проведения саммита. Ранее в СМИ не писали об этом совещании. По данным одного из источников агентства, на встрече обсуждался конфликт на Украине, а также транснациональная преступность. Ранее, 2 июня, в Сингапуре начался форум по безопасности. Сообщалось, что целью саммита было выявление проблем и поиск решений для обеспечения безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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