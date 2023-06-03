В центре Кургана десятки домов остались без воды

В Кургане дома, больницы и учебные заведения остались без воды из-за аварии на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители десятков домов остались без воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».

«В связи с аварией на водопроводе по улице Коли Мяготина,118 без ХВС: улица Коли Мяготина, 114, 124а, 126, 127, 129, 131, 131а, 143, 145, 147 (ж/д институт). Также без ХВС детская поликлиника, 116 (медцентр),118 (техникум), 120 (адм.зд.),122 (адм.зд.), 124а (адм.зд.)», — написано в посте.

По информации «Водного Союза» без воды останутся улица Володарского,50, 56 (мед.центр), 99; улица Ленина,27, 31, 36а (СЭС),38, 40, 40а (станция переливания крови); улица Пушкина,137 (музей),147, 149, 161 (ДЖКХ Кургана), 163 (Дет.шк.искусств),167 (стомат.клиника). Также без ХВС улица Гоголя,53, 55, 55а (санаторий КГУ),61, 83 (мед.центр); улица Комсомольская,38, 38а (КГУ); т/п №141, 146. «Подвоз воды организован на улице Коли Мяготина,131 с 09 часов 30 минут», — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на проспекте Машиностроителей без воды остался дом ритуальных услуг. Об этом рассказали в telegram-канале «Водного Союза».