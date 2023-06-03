В Челябинской области из-за жары продлили ограничение движения на трассах

Трассы закрыли для фур из-за жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продлили ограничение движения по федеральным трассам для большегрузов, которое введено из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Временное ограничение для грузовых транспортных средств вводится 4 июня с 12:00 до 20:00. Прогнозируемая дневная температура в воскресенье — свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничение введено на участках трассы М5-Урал 1549-1871 километр; на участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; на участке 16-46 километр автодороги Челябинск-Троицк; на участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят планировать маршруты заранее.

Аналогичные ограничения вводились в субботу. В регионе продолжает стоять сильная жара.