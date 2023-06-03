03 июня 2023
02 июня 2023

В Челябинской области из-за жары продлили ограничение движения на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Трассы закрыли для фур из-за жары Фото:

В Челябинской области продлили ограничение движения по федеральным трассам для большегрузов, которое введено из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Временное ограничение для грузовых транспортных средств вводится 4 июня с 12:00 до 20:00. Прогнозируемая дневная температура в воскресенье — свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничение введено на участках трассы М5-Урал 1549-1871 километр; на участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; на участке 16-46 километр автодороги Челябинск-Троицк; на участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят планировать маршруты заранее.

Аналогичные ограничения вводились в субботу. В регионе продолжает стоять сильная жара.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области продлили ограничение движения по федеральным трассам для большегрузов, которое введено из-за жары. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Временное ограничение для грузовых транспортных средств вводится 4 июня с 12:00 до 20:00. Прогнозируемая дневная температура в воскресенье — свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Ограничение введено на участках трассы М5-Урал 1549-1871 километр; на участке 12-131 километр дороги «Подъезд к Екатеринбургу»; на участке 16-46 километр автодороги Челябинск-Троицк; на участке 12-55 километр трассы Челябинск-Новосибирск. Водителей просят планировать маршруты заранее. Аналогичные ограничения вводились в субботу. В регионе продолжает стоять сильная жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...