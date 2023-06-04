Помощник Путина Ушаков заявил, что в отношениях с США «нет просвета»

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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
Положение дел в отношениях между РФ и США не вызывает оптимизма, заявил Ушаков Фото:

В отношениях США и России нет никаких «просветов», которые могли бы намекнуть на улучшение отношений между странами. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Пока просвет не просматривается», — заявил Юрий Ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Помощник Путина также подчеркнул, что положение дел на российско-американском треке не вызывает особого оптимизма.

Ранее Ушаков заявил, что Россия и США продолжают взаимодействие по вопросам предоставления виз. Однако он отметил, что эти контакты нестабильные.

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В отношениях США и России нет никаких «просветов», которые могли бы намекнуть на улучшение отношений между странами. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. «Пока просвет не просматривается», — заявил Юрий Ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Помощник Путина также подчеркнул, что положение дел на российско-американском треке не вызывает особого оптимизма. Ранее Ушаков заявил, что Россия и США продолжают взаимодействие по вопросам предоставления виз. Однако он отметил, что эти контакты нестабильные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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