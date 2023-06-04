Помощник Путина Ушаков заявил, что в отношениях с США «нет просвета»

В отношениях США и России нет никаких «просветов», которые могли бы намекнуть на улучшение отношений между странами. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Пока просвет не просматривается», — заявил Юрий Ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Помощник Путина также подчеркнул, что положение дел на российско-американском треке не вызывает особого оптимизма.
Ранее Ушаков заявил, что Россия и США продолжают взаимодействие по вопросам предоставления виз. Однако он отметил, что эти контакты нестабильные.
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