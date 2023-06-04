Как уберечь здоровье в жару

Дачникам в жару необходимо брать с собой все необходимые лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая погода может негативно сказаться на здоровье человека. Из-за сильного потоотделения нарушаются водный и солевой баланс. Также увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. URA.RU рассказывает, как уберечь свое здоровье в жаркую погоду.

Чем опасна жара для человека

Из-за жары человек начинает ощущать нехватку кислорода, так как у него значительно учащается дыхание и пульс. Жара наиболее опасна для «гипертоников» и «сердечников». Также сильное потоотделение способствует нарушению водного и солевого баланса.

В жаркую погоду в мозг поступает меньше крови, что влечет за собой нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого, жара может привести к бессоннице и стрессу.

Чего нельзя делать при сильной жаре

Кардиолог высшей квалификационной категории, главный врач клиники в переулке Якорном «Центра Современной Кардиологии» Михаил Голотвин дал советы, чего нельзя делать в жару. По его словам, категорически запрещается употреблять в жаркую погоду алкоголь.

Нельзя увеличивать физическую нагрузку;

Также очень вредно работать на солнцепеке. По словам специалиста, с 12:00 до 18:00 лучше укрываться в тени.

Кроме того, не рекомендуется находиться за рулем. Из-за жары снижается скорость реакции, что может привести к ДТП;

Пожилым людям лучше не пользоваться общественным транспортом, если в нем слишком душно;

Кардиолог порекомендовал избегать резких перепадов температуры. По его словам, это может привести к нарушению ритма сердца.

Что необходимо делать во время жары

В МЧС России посоветовали перенести физические нагрузки на раннее утро или поздний вечер. Также в ведомстве порекомендовали ограничить пребывание на улице.

Кроме того, в министерстве заявили, что что в жаркую погоду лучше надевать светлую и легкую одежду из натуральных тканей. При этом воротник одежды не должен быть тугим. На улице также нужно носить головной убор во избежание солнечного удара.

В МЧС призвали выпивать не менее полутора литров жидкости в сутки. Например: чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира или витаминизированные напитки. При этом следует избегать газированных напитков, жидкостей с обилием сахара, энергетиков и алкоголя.

Также в ведомстве заявили, что нельзя долго хранить приготовленные блюда, так как в жару они могут испортиться. Кроме того, в МЧС посоветовали отдавать предпочтение легкой пище, например, овощам и фруктам. При этом необходимо соблюдать правила гигиены и тщательно мыть продукты и руки перед едой. Для охлаждения организма рекомендуется умывать лицо прохладной водой, а также погружать в воду руки или ноги.

Что делать в жару садоводам

Как правило, с дачным сезоном приходит и сильная жара. При этом многие из садоводов — пожилые люди, которые имеют много противопоказаний.

Кардиолог, академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков заявил, что дачникам в преклонном возрасте необходимо проверять, взяли ли они на дачу все необходимые лекарства.

Также врач подчеркнул опасность прополки грядок вниз головой. По его словам, в таком положении у человека с гипертонией может случиться инсульт. Беленков порекомендовал брать с собой в огород небольшую скамейку, чтобы сидеть на ней во время своих дел. Также он заявил о необходимости надевать широкополую шляпу.

Специалист также посоветовал при головокружении сразу же померить давление. Если оно пониженное, рекомендуется уйти в тень, присесть или прилечь. Также следует приподнять ноги, чтобы кровь притекла к голове. Если же давление повысилось — необходимо принять лекарства.