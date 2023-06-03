ФСБ задержала в Челябинской области диверсанта

Задержанному грозят крупные сроки лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с региональной полицией предотвращено уничтожение одного из территориальных органов Минобороны РФ, а также объекта транспортной инфраструктуры. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«В Челябинской области ФСБ совместно с полицией пресечены террористический акт и диверсия. В результате проведенного комплекса мероприятий в Магнитогорске задержан гражданин, причастный к попытке поджога военного комиссариата, а также аналогичного деяния на участке Южно-Уральской железной дороги. Лицо действовало в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение», — сообщил источник.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на террористический акт и диверсии. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный соответственно. Центральный районный суд Челябинска решает вопрос о мере пресечения задержанному в виде заключения под стражу. В УМВД на транспорте по УрФО информацию не комментируют.

В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги.