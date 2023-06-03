03 июня 2023
02 июня 2023

В Прикамье придет гроза и ветер

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Первая гроза. Челябинск, пешеход, гроза, зонт, непогода, зонтик, ливень, осадки, шлагбаум, дождь, климат
В Пермском крае прогнозируется гроза с порывами ветра Фото:

На Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья.

«Ночью 5 июня на территории края ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — написано в посте.

Представители чрезвычайного ведомства предупреждают жителей, что опасно в грозу и сильный ветер находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также в грозу необходимо воздержаться от прогулок и поездок.

Ранее URA.RU писало, что жаркая погода в Пермском крае была вызвана антициклонами, которых становится больше во всем северном полушарии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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На Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья. «Ночью 5 июня на территории края ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — написано в посте. Представители чрезвычайного ведомства предупреждают жителей, что опасно в грозу и сильный ветер находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также в грозу необходимо воздержаться от прогулок и поездок. Ранее URA.RU писало, что жаркая погода в Пермском крае была вызвана антициклонами, которых становится больше во всем северном полушарии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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