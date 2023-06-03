В Прикамье придет гроза и ветер

В Пермском крае прогнозируется гроза с порывами ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья.

«Ночью 5 июня на территории края ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — написано в посте.

Представители чрезвычайного ведомства предупреждают жителей, что опасно в грозу и сильный ветер находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также в грозу необходимо воздержаться от прогулок и поездок.

Ранее URA.RU писало, что жаркая погода в Пермском крае была вызвана антициклонами, которых становится больше во всем северном полушарии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.