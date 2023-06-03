03 июня 2023

В Новоуральске 4-летний ребенок выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Место гибели ребенка, выпавшего из окна. Салехард. 18 марта 2017г.
Ребенка из Новоуральска перевозят в областную больницу Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) 3 июня с шестого этажа многоэтажки выпал четырехлетний ребенок. 4 июня его отправили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев.

«Новоуральская медсанчасть сегодня направляет в областную больницу четырехлетнего ребенка, который вчера выпал из окна шестого этажа. Малыш получил серьезные травмы», — написал Тюменцев в telegram-канале.

Тюменцев также обратился к родителям, которые проживают в Новоуральском городском округе, попросив их тщательнее следить за детьми в период жаркой погоды. «Дорогие мои, сейчас стоит жаркая погода — это пора открытых окон. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в комнатах, где открыты окна или балкон», — отметил мэр. Он советует землякам установить на окна спецфиксаторы или снять ручки, чтобы дети не могли открыть их.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки из окон выпали двое детей. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых считает, что это связано с жаркой погодой.

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В Новоуральске (Свердловская область) 3 июня с шестого этажа многоэтажки выпал четырехлетний ребенок. 4 июня его отправили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев. «Новоуральская медсанчасть сегодня направляет в областную больницу четырехлетнего ребенка, который вчера выпал из окна шестого этажа. Малыш получил серьезные травмы», — написал Тюменцев в telegram-канале. Тюменцев также обратился к родителям, которые проживают в Новоуральском городском округе, попросив их тщательнее следить за детьми в период жаркой погоды. «Дорогие мои, сейчас стоит жаркая погода — это пора открытых окон. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в комнатах, где открыты окна или балкон», — отметил мэр. Он советует землякам установить на окна спецфиксаторы или снять ручки, чтобы дети не могли открыть их. Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки из окон выпали двое детей. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых считает, что это связано с жаркой погодой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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