Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, stock, сбойка
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам Украины, сообщило Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ в ночь на 4 июня нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что все цели операции были достигнуты. В результате атаки были поражены важные военные объекты Украины, среди которых хранилища с вооружением, радиолокационные посты и авиация.

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ВС РФ в ночь на 4 июня нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России. «Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что все цели операции были достигнуты. В результате атаки были поражены важные военные объекты Украины, среди которых хранилища с вооружением, радиолокационные посты и авиация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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