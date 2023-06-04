Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам Украины, сообщило Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ в ночь на 4 июня нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — говорится в
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