Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

04 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам Украины, сообщило Минобороны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ в ночь на 4 июня нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России. «Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что все цели операции были достигнуты. В результате атаки были поражены важные военные объекты Украины, среди которых хранилища с вооружением, радиолокационные посты и авиация.

ВС РФ в ночь на 4 июня нанесли групповой удар ракетами большой дальности по военным аэродромам Украины. Об этом сообщило Минобороны России. «Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что все цели операции были достигнуты. В результате атаки были поражены важные военные объекты Украины, среди которых хранилища с вооружением, радиолокационные посты и авиация.