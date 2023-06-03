После жары в Челябинск пришли ливень и гроза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. Атмосферные явления сопровождались сильным ветром.

В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы. Из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.

Челябинский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в регионе ожидается крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Последние несколько недель в регионе держится температура, которая на семь градусов превышает климатическую норму для этого времени. Из-за жары ограничено движение на федеральных трассах. Крупные пожары бушуют в лесах области.