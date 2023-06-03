03 июня 2023

На Челябинск обрушились ливень с грозой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск
После жары в Челябинск пришли ливень и гроза Фото:

Сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. Атмосферные явления сопровождались сильным ветром.

В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы. Из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации.

Челябинский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в регионе ожидается крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Последние несколько недель в регионе держится температура, которая на семь градусов превышает климатическую норму для этого времени. Из-за жары ограничено движение на федеральных трассах. Крупные пожары бушуют в лесах области.

Ливень. Челябинск
Фото:

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Сильная гроза и ливень обрушились на Челябинск в воскресенье днем после жары, которая стояла несколько недель. Атмосферные явления сопровождались сильным ветром. В некоторых районах города прошел град. Потоки воды затопили отдельные улицы. Из-за раскатов грома на автомобилях, припаркованных во дворах, срабатывали сигнализации. Челябинский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в регионе ожидается крупный град, сильные ливни и усиление ветра при грозе до 25 метров в секунду. Последние несколько недель в регионе держится температура, которая на семь градусов превышает климатическую норму для этого времени. Из-за жары ограничено движение на федеральных трассах. Крупные пожары бушуют в лесах области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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