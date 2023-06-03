В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо. Фото

04 июня 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

В Прикамье выпал крупный град Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Асово Березовского округа (Пермский край) 4 июня выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом сообщается на странице в группе «Метеоролог.и.я» в соцсети «ВКонтакте». «Крупный град выпал сегодня в Березовском округе. Подробности и дополнительные материалы будут вечером», — написано в посте под фотографией града. По информации метеорологов размер градин можно отнести к опасному. Жители округа делятся в соцсетях фотографиями опасного метеорологического явления. Ранее URA.RU писало, что на Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья. В Березовском округе Прикамья выпал крупный град Фото из группы «Метеоролог.и.я» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Асово Березовского округа (Пермский край) 4 июня выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом сообщается на странице в группе «Метеоролог.и.я» в соцсети «ВКонтакте». «Крупный град выпал сегодня в Березовском округе. Подробности и дополнительные материалы будут вечером», — написано в посте под фотографией града. По информации метеорологов размер градин можно отнести к опасному. Жители округа делятся в соцсетях фотографиями опасного метеорологического явления. Ранее URA.RU писало, что на Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья.