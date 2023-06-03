В селе Асово Березовского округа (Пермский край) 4 июня выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом сообщается на странице в группе «Метеоролог.и.я» в соцсети «ВКонтакте».
«Крупный град выпал сегодня в Березовском округе. Подробности и дополнительные материалы будут вечером», — написано в посте под фотографией града.
По информации метеорологов размер градин можно отнести к опасному. Жители округа делятся в соцсетях фотографиями опасного метеорологического явления.
Ранее URA.RU писало, что на Пермский край надвигается гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на ЦГМС Прикамья.
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