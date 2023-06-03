03 июня 2023
02 июня 2023

Сотрудники банка спасли пенсионерку с курганской «Рублевки» от аферистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, пенсионерка, сотовая связь, лето, бабушка, разговаривает по телефону, телефон в руках
Жительнице Кетовского округа помешали перевести деньги мошенникам Фото:

Сотрудники банка обратились в полицию, чтобы спасти 73-летнюю жительницу Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») от мошенников. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита. Сотрудники банка прервали подозрительную операцию и вызвали на место полицию», — говорится в посте.

По информации полиции, поскольку заявку подала пожилая женщина, она должна была лично в банке подтвердить желание оформить кредит. В этот момент, как подчеркивается в посте, пенсионерка и поделилась подозрениями с сотрудниками банка. Как передают представители полиции, пенсионерка получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убеждали взять кредит. После этого мошенники предлагали перевести эти деньги на безопасный счет. Аферисты так и не дождались денежного перевода от пенсионерки. «Следователем ОМВД России „Кетовский“ уже возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать свыше двух миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

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Сотрудники банка обратились в полицию, чтобы спасти 73-летнюю жительницу Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») от мошенников. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита. Сотрудники банка прервали подозрительную операцию и вызвали на место полицию», — говорится в посте. По информации полиции, поскольку заявку подала пожилая женщина, она должна была лично в банке подтвердить желание оформить кредит. В этот момент, как подчеркивается в посте, пенсионерка и поделилась подозрениями с сотрудниками банка. Как передают представители полиции, пенсионерка получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убеждали взять кредит. После этого мошенники предлагали перевести эти деньги на безопасный счет. Аферисты так и не дождались денежного перевода от пенсионерки. «Следователем ОМВД России „Кетовский“ уже возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать свыше двух миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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