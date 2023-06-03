Сотрудники банка спасли пенсионерку с курганской «Рублевки» от аферистов

04 июня 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Жительнице Кетовского округа помешали перевести деньги мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники банка обратились в полицию, чтобы спасти 73-летнюю жительницу Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») от мошенников. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита. Сотрудники банка прервали подозрительную операцию и вызвали на место полицию», — говорится в посте. По информации полиции, поскольку заявку подала пожилая женщина, она должна была лично в банке подтвердить желание оформить кредит. В этот момент, как подчеркивается в посте, пенсионерка и поделилась подозрениями с сотрудниками банка. Как передают представители полиции, пенсионерка получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убеждали взять кредит. После этого мошенники предлагали перевести эти деньги на безопасный счет. Аферисты так и не дождались денежного перевода от пенсионерки. «Следователем ОМВД России „Кетовский“ уже возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать свыше двух миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники банка обратились в полицию, чтобы спасти 73-летнюю жительницу Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») от мошенников. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита. Сотрудники банка прервали подозрительную операцию и вызвали на место полицию», — говорится в посте. По информации полиции, поскольку заявку подала пожилая женщина, она должна была лично в банке подтвердить желание оформить кредит. В этот момент, как подчеркивается в посте, пенсионерка и поделилась подозрениями с сотрудниками банка. Как передают представители полиции, пенсионерка получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убеждали взять кредит. После этого мошенники предлагали перевести эти деньги на безопасный счет. Аферисты так и не дождались денежного перевода от пенсионерки. «Следователем ОМВД России „Кетовский“ уже возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать свыше двух миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.