03 июня 2023

Силовики раскрыли подробности погони за пьяным свердловчанином. Фото

Екатеринбуржец пытался скрыться от силовиков на машине мертвого человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
У мужчины с собой не было водительских прав Фото:

В Екатеринбурге ночью 4 июня 37-летний пьяный мужчина без водительских прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на Kia Cerato, зарегистрированной на человека, которого уже нет в живых. Силовики, чтобы поймать нарушителя, выстрелили по колесам авто, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции.

«Ночью 4 июня сотрудники екатеринбургской ГИБДД заметили Kia Cerato без госномеров, силовики попросили 37-летнего водителя остановиться, но он решил скрыться. Чтобы поймать пьяного нарушителя, пришлось стрелять по колесам машины, которая, как выяснилось, принадлежит уже умершему человеку», — сказано в сообщении.

Мужчина, скрываясь от силовиков, нарушал многочисленные правила дорожного движения. Когда машину остановили, то выяснилось, что за рулем находился ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний местный житель Екатеринбурга.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Водитель доставлен в ОП № 14 для дальнейшего разбирательства.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге утром 4 июня пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако его поймали на улице Красноармейская.

За рулем машины оказался ранее судимый мужчина
За рулем машины оказался ранее судимый мужчина
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В Екатеринбурге ночью 4 июня 37-летний пьяный мужчина без водительских прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на Kia Cerato, зарегистрированной на человека, которого уже нет в живых. Силовики, чтобы поймать нарушителя, выстрелили по колесам авто, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «Ночью 4 июня сотрудники екатеринбургской ГИБДД заметили Kia Cerato без госномеров, силовики попросили 37-летнего водителя остановиться, но он решил скрыться. Чтобы поймать пьяного нарушителя, пришлось стрелять по колесам машины, которая, как выяснилось, принадлежит уже умершему человеку», — сказано в сообщении. Мужчина, скрываясь от силовиков, нарушал многочисленные правила дорожного движения. Когда машину остановили, то выяснилось, что за рулем находился ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний местный житель Екатеринбурга. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Водитель доставлен в ОП № 14 для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге утром 4 июня пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако его поймали на улице Красноармейская.
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