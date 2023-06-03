Силовики раскрыли подробности погони за пьяным свердловчанином. Фото

Екатеринбуржец пытался скрыться от силовиков на машине мертвого человека

04 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

У мужчины с собой не было водительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ночью 4 июня 37-летний пьяный мужчина без водительских прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на Kia Cerato, зарегистрированной на человека, которого уже нет в живых. Силовики, чтобы поймать нарушителя, выстрелили по колесам авто, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «Ночью 4 июня сотрудники екатеринбургской ГИБДД заметили Kia Cerato без госномеров, силовики попросили 37-летнего водителя остановиться, но он решил скрыться. Чтобы поймать пьяного нарушителя, пришлось стрелять по колесам машины, которая, как выяснилось, принадлежит уже умершему человеку», — сказано в сообщении. Мужчина, скрываясь от силовиков, нарушал многочисленные правила дорожного движения. Когда машину остановили, то выяснилось, что за рулем находился ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний местный житель Екатеринбурга. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Водитель доставлен в ОП № 14 для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге утром 4 июня пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако его поймали на улице Красноармейская. За рулем машины оказался ранее судимый мужчина Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ночью 4 июня 37-летний пьяный мужчина без водительских прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на Kia Cerato, зарегистрированной на человека, которого уже нет в живых. Силовики, чтобы поймать нарушителя, выстрелили по колесам авто, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «Ночью 4 июня сотрудники екатеринбургской ГИБДД заметили Kia Cerato без госномеров, силовики попросили 37-летнего водителя остановиться, но он решил скрыться. Чтобы поймать пьяного нарушителя, пришлось стрелять по колесам машины, которая, как выяснилось, принадлежит уже умершему человеку», — сказано в сообщении. Мужчина, скрываясь от силовиков, нарушал многочисленные правила дорожного движения. Когда машину остановили, то выяснилось, что за рулем находился ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний местный житель Екатеринбурга. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Водитель доставлен в ОП № 14 для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге утром 4 июня пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако его поймали на улице Красноармейская.