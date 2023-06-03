03 июня 2023

В Екатеринбурге силовики устроили погоню за пьяным водителем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины, чтобы поймать мужчину Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром 4 июня погнались за пьяным водителем, который хотел скрыться. Силовикам, чтобы догнать мужчину, пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщили очевидцы.

«Утром 4 июня пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС в Екатеринбурге. Силовики стреляли по колесам машины, чтобы поймать нарушителя», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Красноармейская. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу, там обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее в Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам авто, чтобы остановить нарушителей.

Мужчина, по словам очевидцев, был пьян
Мужчина, по словам очевидцев, был пьян
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром 4 июня погнались за пьяным водителем, который хотел скрыться. Силовикам, чтобы догнать мужчину, пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщили очевидцы. «Утром 4 июня пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС в Екатеринбурге. Силовики стреляли по колесам машины, чтобы поймать нарушителя», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел на улице Красноармейская. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу, там обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее в Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам авто, чтобы остановить нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...