В Екатеринбурге силовики устроили погоню за пьяным водителем. Фото

04 июня 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины, чтобы поймать мужчину Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром 4 июня погнались за пьяным водителем, который хотел скрыться. Силовикам, чтобы догнать мужчину, пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщили очевидцы. «Утром 4 июня пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС в Екатеринбурге. Силовики стреляли по колесам машины, чтобы поймать нарушителя», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел на улице Красноармейская. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу, там обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее в Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам авто, чтобы остановить нарушителей. Мужчина, по словам очевидцев, был пьян Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром 4 июня погнались за пьяным водителем, который хотел скрыться. Силовикам, чтобы догнать мужчину, пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщили очевидцы. «Утром 4 июня пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС в Екатеринбурге. Силовики стреляли по колесам машины, чтобы поймать нарушителя», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел на улице Красноармейская. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу, там обещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее в Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам авто, чтобы остановить нарушителей.