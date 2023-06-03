В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром 4 июня погнались за пьяным водителем, который хотел скрыться. Силовикам, чтобы догнать мужчину, пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщили очевидцы.
«Утром 4 июня пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС в Екатеринбурге. Силовики стреляли по колесам машины, чтобы поймать нарушителя», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Инцидент произошел на улице Красноармейская. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу, там обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее в Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по колесам авто, чтобы остановить нарушителей.
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