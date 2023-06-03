03 июня 2023

В лобовом ДТП под Челябинском пострадали двое взрослых и ребенок. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать причины произошедшего Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 4 июня на автодороге Челябинск-Харлуши в лобовом ДТП серьезно пострадали двое взрослых и 15-летняя девочка. О подробностях аварии рассказали в областном ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где выезд запрещен, в этот момент автомобиль Skoda выполнял поворот налево. В результате две машины столкнулись между собой», — уточнили в ГИБДД.

В ДТП пострадали три человека: двое взрослых в автомобиле Ford и 15-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в медицинское учреждение. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. ДТП произошло 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. В городскую клиническую больницу №8 пострадавшего ребенка доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.

В автомобиле Skoda пострадала 15-летняя девочка
В автомобиле Skoda пострадала 15-летняя девочка
Автомобиль Ford выехал на встречную полосу, где обгон запрещен
Автомобиль Ford выехал на встречную полосу, где обгон запрещен

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В Сосновском районе Челябинской области 4 июня на автодороге Челябинск-Харлуши в лобовом ДТП серьезно пострадали двое взрослых и 15-летняя девочка. О подробностях аварии рассказали в областном ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где выезд запрещен, в этот момент автомобиль Skoda выполнял поворот налево. В результате две машины столкнулись между собой», — уточнили в ГИБДД. В ДТП пострадали три человека: двое взрослых в автомобиле Ford и 15-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в медицинское учреждение. Устанавливаются причины произошедшего. Ранее в Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. ДТП произошло 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. В городскую клиническую больницу №8 пострадавшего ребенка доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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