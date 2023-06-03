В лобовом ДТП под Челябинском пострадали двое взрослых и ребенок. Фото

04 июня 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать причины произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области 4 июня на автодороге Челябинск-Харлуши в лобовом ДТП серьезно пострадали двое взрослых и 15-летняя девочка. О подробностях аварии рассказали в областном ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где выезд запрещен, в этот момент автомобиль Skoda выполнял поворот налево. В результате две машины столкнулись между собой», — уточнили в ГИБДД. В ДТП пострадали три человека: двое взрослых в автомобиле Ford и 15-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в медицинское учреждение. Устанавливаются причины произошедшего. Ранее в Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. ДТП произошло 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. В городскую клиническую больницу №8 пострадавшего ребенка доставил проезжающий мимо экипаж МЧС. В автомобиле Skoda пострадала 15-летняя девочка Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции Челябинской области Автомобиль Ford выехал на встречную полосу, где обгон запрещен Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области 4 июня на автодороге Челябинск-Харлуши в лобовом ДТП серьезно пострадали двое взрослых и 15-летняя девочка. О подробностях аварии рассказали в областном ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где выезд запрещен, в этот момент автомобиль Skoda выполнял поворот налево. В результате две машины столкнулись между собой», — уточнили в ГИБДД. В ДТП пострадали три человека: двое взрослых в автомобиле Ford и 15-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в медицинское учреждение. Устанавливаются причины произошедшего. Ранее в Челябинске водитель на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика и скрылся. ДТП произошло 31 мая вблизи Хохрякова, 8/2. В городскую клиническую больницу №8 пострадавшего ребенка доставил проезжающий мимо экипаж МЧС.