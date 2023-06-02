Купание под звездами и танцы под Ольгу Серябкину

Выходные оказались щедры на концерты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Первые выходные июня в Екатеринбурге обещают быть горячими не только в плане погоды, но и на различные события. Фестивали, вечеринки, экскурсии и концерты — выбрать занятие по душе и по кошелку сможет каждый. URA.RU подготовило программу, которая поможет организовать досуг.

3 июня

Вечеринки

Концерт-холл «Свобода» в 23:00, от 350 рублей. Тем, кому надоели танцы на кухне под «Руки вверх», предлагаем отправиться на дискотеку «Вечно молодой», где прозвучат хиты девяностых и нулевых. Диджеи и МС, световое и лазерное шоу, живые барабаны и лучшие песни от «Нас не догонят» до «Знаешь ли ты». Для отдыха предусмотрены большой танцпол, VIP-балкон и бар.

Пляж Cuba-Cuba в 23:00, 1500 рублей. Гостей тусовки OVERTON ожидают 40 артистов, четыре музыкальные площадки, танцы до утра, after party у бассейна и купание под звездами. Специальным гостем выступит DJ Maksim Dark live.

Концерты

«Ария» в «МТС Live Холл» в 19:00, от 500 рублей. Шоу «Гость из царства теней» станет последним концертом 2023 года от легендарной рок-группы.

Певица Ольга Серябкина в VEER Mall в 18.00, бесплатно. Торговый центр отмечает два года и предлагает присоединиться горожанам и гостям Екатеринбурга. Специальная программа для детей, выступление команды «Пара Фраз», мастер-класс с профессиональным художником. Кульминацией вечера станет выступление экс-солистки группы SEREBRO — Ольги Серябкиной.

Фестивали

«Музыка Андеграунда» в Музее Андеграунда в 15:00, 700 рублей. Новый рок-фестиваль будет ждать гостей на летней площадке музея. Участники фестиваля продолжат традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Среди гостей ожидаются уральские команды Pine Ridge, «Рыба пила», Diddley Dogs и другие.

«Читай, Екатеринбург!» в парке Маяковского в 11:00, бесплатно. Екатеринбуржцы смогут посетить книжную ярмарку, мастер-классы и встречи. В 12:00 возле памятника Маяковскому начнутся лекции от ученых: «Мамонты на Урале», «Как люди используют свет», «Экологичное озеленение», «Экзотические „стили“ в европейском искусстве XIX века», «Сериалы, летописи и соцсети: как изучать историю?» и «По следам Гарри Поттера: русские магические школы». Также хэдлайнером фестиваля станет автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, он выступит перед публикой в 18:00.

Фестиваль настольного тенниса в Ельцин Центре в 9:30, бесплатно. Определить лучших спортсменов и посмотреть на их игру можно в ЕЦ. Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях, начиная с 8 лет. Регалии и опыт не важны, участником может стать каждый. Победители получат медали и подарки от партнеров фестиваля.

Креативный кластер «Лето на заводе» в Сысерти в 10:00, бесплатно. Под Екатеринбургом стартует новый сезон кластера. Гостей ожидают музыкальный джем на 16-ти инструментах, оперный концерт в Мартеновском цехе, спектакли, выступление оркестра B-A-C-H, барахолка, мастер-классы и экскурсии. Также будет работать фудкорт, где посетители смогут попробовать греческий гирос, итальянскую пиццу, чилийские мидии, шаурму, пиво и лимонады.

Экскурсии

Экскурсия по Шарташскому рынку в 13:00, 400 рублей. Исследователям города предлагают присоединиться к экскурсии «Передел рынка. Прогулка по Шарташскому рынку и вокруг него», где расскажут о модернистских зданиях 1970-х годов и обсудят тему «Рынок — это пережиток прошлого или формат будущего?»

4 июня

Выставки

Выставка кошек и котят в VEER Mall в 11:00, бесплатно. Любителей семейства кошачьих познакомят с редкими и экзотическими породами кошек. Мейн-куны, норвежские лесные, бурмы, корниш-рексы и другие породы будут ждать гостей на первом уровне возле магазина «Летуаль».

Концерты

Концерт «Три дня дождя» в Телеклубе в 19:00, от 1800 рублей. На летней площадке одного из самых популярных клубов города выступит группа «Три дня дождя». Организаторы обещают качественный инструментал, драйв, лирику и обилие харизмы.

Встречи

«Что ели и пили в старом Екатеринбурге» в Музее истории Екатеринбурга в 15:00, 1000 рублей. Спикер Вячеслава Печняка устроит гастрономическое путешествие в стенах бывшего трактирного заведения Поклевского-Козелл. Посетители узнают, как появилось пиво- и медоварения на Урале и поучаствуют в приготовлении медовухи по домашнему рецепту. Также на лекции расскажут, сколько питейных заведений было в Екатеринбурге в XX веке, что обычно ели крестьяне и многое другое.

Мастер-класс по изготовлению колец из гвоздей в ТЦ Sila Voli в 15:00, 665 рублей. Художник Алексея «Очень_Темно» научит горожан делать кольца, используя только гвозди. Он поделится секретами обработки изделий, их подгона по размеру, обжига и зачистки.