Синоптик одним снимком показал, где на Урале пройдут грозы. Фото

Синоптик Пулин предупредил о грозах в Пермском крае и Свердловской области
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Грозы, по мнению синоптика, должны пройти в Перми и Екатеринбурге Фото:

Грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области. В Екатеринбурге также формируются отдельные грозовые ячейки, но пока что этот процесс слабый, отметил синоптик Алексей Пулин.

«На юго-востоке Пермского края и в Свердловской области отмечаются грозы. Что касается Екатеринбурга, то нужно следить за развитием конвекции на юге, над Челябинской областью и северо-востоком Башкирии, пока процесс идет слабо, но все же отдельные ячейки формируются», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пулин также отметил, что в районе границы Удмуртии и Кировской области видны грозы на холодном умеренном фронте. Именно за этим фронтом и движется на восток холодный воздух с европейской территории России.

Ранее в Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. По их данным, в регионе будет сильный дождь, грозы и град.

Синоптик обещает, что грозы пройдут в Екатеринбурге
Синоптик обещает, что грозы пройдут в Екатеринбурге
Фото:

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Грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области. В Екатеринбурге также формируются отдельные грозовые ячейки, но пока что этот процесс слабый, отметил синоптик Алексей Пулин. «На юго-востоке Пермского края и в Свердловской области отмечаются грозы. Что касается Екатеринбурга, то нужно следить за развитием конвекции на юге, над Челябинской областью и северо-востоком Башкирии, пока процесс идет слабо, но все же отдельные ячейки формируются», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также отметил, что в районе границы Удмуртии и Кировской области видны грозы на холодном умеренном фронте. Именно за этим фронтом и движется на восток холодный воздух с европейской территории России. Ранее в Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. По их данным, в регионе будет сильный дождь, грозы и град.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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