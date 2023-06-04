Синоптик одним снимком показал, где на Урале пройдут грозы. Фото

Синоптик Пулин предупредил о грозах в Пермском крае и Свердловской области

04 июня 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Грозы, по мнению синоптика, должны пройти в Перми и Екатеринбурге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области. В Екатеринбурге также формируются отдельные грозовые ячейки, но пока что этот процесс слабый, отметил синоптик Алексей Пулин. «На юго-востоке Пермского края и в Свердловской области отмечаются грозы. Что касается Екатеринбурга, то нужно следить за развитием конвекции на юге, над Челябинской областью и северо-востоком Башкирии, пока процесс идет слабо, но все же отдельные ячейки формируются», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также отметил, что в районе границы Удмуртии и Кировской области видны грозы на холодном умеренном фронте. Именно за этим фронтом и движется на восток холодный воздух с европейской территории России. Ранее в Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. По их данным, в регионе будет сильный дождь, грозы и град. Синоптик обещает, что грозы пройдут в Екатеринбурге Фото: telegram-канал «Погода в Екатеринбурге»

Грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области. В Екатеринбурге также формируются отдельные грозовые ячейки, но пока что этот процесс слабый, отметил синоптик Алексей Пулин. «На юго-востоке Пермского края и в Свердловской области отмечаются грозы. Что касается Екатеринбурга, то нужно следить за развитием конвекции на юге, над Челябинской областью и северо-востоком Башкирии, пока процесс идет слабо, но все же отдельные ячейки формируются», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также отметил, что в районе границы Удмуртии и Кировской области видны грозы на холодном умеренном фронте. Именно за этим фронтом и движется на восток холодный воздух с европейской территории России. Ранее в Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. По их данным, в регионе будет сильный дождь, грозы и град.