Рогов: в Запорожской области вели восьмичасовой бой на линии фронта

05 июня 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Рогов подчеркнул, что полномасштабного наступления украинских войск зафиксировано не было Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — передал Рогов РИА Новости. Он отметил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не было и нет. Рогов добавил, что украинские войска «прощупывают» линию обороны и готовность российских военных к отражению более массированным атакам. В ночь на 4 июня ВСУ осуществили разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. На следующий день военкоры сообщили, что атака с танками в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта обернулась крахом для ВСУ.

Военные столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — передал Рогов РИА Новости. Он отметил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не было и нет. Рогов добавил, что украинские войска «прощупывают» линию обороны и готовность российских военных к отражению более массированным атакам. В ночь на 4 июня ВСУ осуществили разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. На следующий день военкоры сообщили, что атака с танками в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта обернулась крахом для ВСУ.