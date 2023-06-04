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ЯНАО лидирует среди регионов по неравенству доходов жителей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО опережает Москву в рейтинге среди регионов по расслоению доходов жителей Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Об этом говорится в статье сотрудника центра математического моделирования экономических процессов Татьяны Ивахненко.

«Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей», — сообщает РБК со ссылкой на статью Татьяны Ивахненко «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России».

Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе округ будет удерживать высокие позиции в рейтинге.

Рейтинг регионов с наиболее высоким расслоением доходов населения
Рейтинг регионов с наиболее высоким расслоением доходов населения

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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Об этом говорится в статье сотрудника центра математического моделирования экономических процессов Татьяны Ивахненко. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей», — сообщает РБК со ссылкой на статью Татьяны Ивахненко «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России». Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе округ будет удерживать высокие позиции в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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