ЯНАО лидирует среди регионов по неравенству доходов жителей. Скрин

05 июня 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

ЯНАО опережает Москву в рейтинге среди регионов по расслоению доходов жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Об этом говорится в статье сотрудника центра математического моделирования экономических процессов Татьяны Ивахненко. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей», — сообщает РБК со ссылкой на статью Татьяны Ивахненко «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России». Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе округ будет удерживать высокие позиции в рейтинге. Рейтинг регионов с наиболее высоким расслоением доходов населения РБК

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Об этом говорится в статье сотрудника центра математического моделирования экономических процессов Татьяны Ивахненко. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей», — сообщает РБК со ссылкой на статью Татьяны Ивахненко «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России». Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе округ будет удерживать высокие позиции в рейтинге.