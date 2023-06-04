Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов по расслоению доходов жителей. Об этом говорится в статье сотрудника центра математического моделирования экономических процессов Татьяны Ивахненко.
«Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей», — сообщает РБК со ссылкой на статью Татьяны Ивахненко «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России».
Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе округ будет удерживать высокие позиции в рейтинге.
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