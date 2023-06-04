В Свердловской области благодаря дождю потушили более 20% лесных пожаров

05 июня 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

В Свердловской области продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области к вечеру 4 июня благодаря дождю и усилию спасателей сократили площадь лесных пожаров на более 20%. В регионе за день потушили пожары площадью 1262 гектара, остается еще 4067 гектаров, сообщили в соцсети. «Благодаря дождям за день в Свердловской области значительно сократилась площадь пожаров — потушено восемь возгораний на площади 1262 гектаров. Продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». В Сосьве за день площадь пожаров уменьшилась на 1013 гектаров, остается лишь 361 гектаров. При этом самая сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Гарях, там за 4 июня площадь возгораний увеличилась на 16 гектаров и достигла 3066 гектаров. Ранее URA.RU сообщало, что утром 4 июня в Свердловской области спасатели продолжали бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. При этом угроза распространения лесных пожаров на объекты экономики отсутствует.

В Свердловской области к вечеру 4 июня благодаря дождю и усилию спасателей сократили площадь лесных пожаров на более 20%. В регионе за день потушили пожары площадью 1262 гектара, остается еще 4067 гектаров, сообщили в соцсети. «Благодаря дождям за день в Свердловской области значительно сократилась площадь пожаров — потушено восемь возгораний на площади 1262 гектаров. Продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». В Сосьве за день площадь пожаров уменьшилась на 1013 гектаров, остается лишь 361 гектаров. При этом самая сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Гарях, там за 4 июня площадь возгораний увеличилась на 16 гектаров и достигла 3066 гектаров. Ранее URA.RU сообщало, что утром 4 июня в Свердловской области спасатели продолжали бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. При этом угроза распространения лесных пожаров на объекты экономики отсутствует.