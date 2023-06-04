04 июня 2023

В Свердловской области благодаря дождю потушили более 20% лесных пожаров

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В Свердловской области продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области к вечеру 4 июня благодаря дождю и усилию спасателей сократили площадь лесных пожаров на более 20%. В регионе за день потушили пожары площадью 1262 гектара, остается еще 4067 гектаров, сообщили в соцсети.

«Благодаря дождям за день в Свердловской области значительно сократилась площадь пожаров — потушено восемь возгораний на площади 1262 гектаров. Продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».

В Сосьве за день площадь пожаров уменьшилась на 1013 гектаров, остается лишь 361 гектаров. При этом самая сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Гарях, там за 4 июня площадь возгораний увеличилась на 16 гектаров и достигла 3066 гектаров.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 4 июня в Свердловской области спасатели продолжали бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. При этом угроза распространения лесных пожаров на объекты экономики отсутствует.

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В Свердловской области к вечеру 4 июня благодаря дождю и усилию спасателей сократили площадь лесных пожаров на более 20%. В регионе за день потушили пожары площадью 1262 гектара, остается еще 4067 гектаров, сообщили в соцсети. «Благодаря дождям за день в Свердловской области значительно сократилась площадь пожаров — потушено восемь возгораний на площади 1262 гектаров. Продолжает действовать 24 пожара на площади 4067 гектаров», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». В Сосьве за день площадь пожаров уменьшилась на 1013 гектаров, остается лишь 361 гектаров. При этом самая сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Гарях, там за 4 июня площадь возгораний увеличилась на 16 гектаров и достигла 3066 гектаров. Ранее URA.RU сообщало, что утром 4 июня в Свердловской области спасатели продолжали бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. При этом угроза распространения лесных пожаров на объекты экономики отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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