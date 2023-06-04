04 июня 2023

Узбекская диаспора предложила создать базу осужденных между РФ и странами СНГ

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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., полковник мвд
В России хотят создать единую со странами СНГ базу осужденных Фото:

Узбекская диаспора предложила создать России единую со странами СНГ базу осужденных, которые совершили тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Об этом заявил глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов.

Диаспора 5 июня направит письмо на имя министра МВД России Владимира Колокольцева с инициативой о создании единой со странами СНГ базой осужденных, передает слова Бахрома Исмаилова газета «Ведомости». По словам главы узбекской диаспоры, это позволит снизить количество осужденных по таким преступлениям, которые въезжают в Россию.

По данным из докладов уполномоченных при президенте РФ по правам ребенка, в 2021 году в России сексуализированных преступлений против детей было более 7,6 тысячи, при этом данные о гражданстве преступников не указаны. В частности, инициативу предлагают из-за слишком свободного въезда для граждан СНГ в РФ, считает экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин.

Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10%. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в РФ.

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Узбекская диаспора предложила создать России единую со странами СНГ базу осужденных, которые совершили тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Об этом заявил глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов. Диаспора 5 июня направит письмо на имя министра МВД России Владимира Колокольцева с инициативой о создании единой со странами СНГ базой осужденных, передает слова Бахрома Исмаилова газета «Ведомости». По словам главы узбекской диаспоры, это позволит снизить количество осужденных по таким преступлениям, которые въезжают в Россию. По данным из докладов уполномоченных при президенте РФ по правам ребенка, в 2021 году в России сексуализированных преступлений против детей было более 7,6 тысячи, при этом данные о гражданстве преступников не указаны. В частности, инициативу предлагают из-за слишком свободного въезда для граждан СНГ в РФ, считает экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10%. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в РФ.
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