Узбекская диаспора предложила создать базу осужденных между РФ и странами СНГ 05 июня 2023 в 04:04 Размер текста - 17 + В России хотят создать единую со странами СНГ базу осужденных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Узбекская диаспора предложила создать России единую со странами СНГ базу осужденных, которые совершили тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Об этом заявил глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов. Диаспора 5 июня направит письмо на имя министра МВД России Владимира Колокольцева с инициативой о создании единой со странами СНГ базой осужденных, передает слова Бахрома Исмаилова газета «Ведомости». По словам главы узбекской диаспоры, это позволит снизить количество осужденных по таким преступлениям, которые въезжают в Россию. По данным из докладов уполномоченных при президенте РФ по правам ребенка, в 2021 году в России сексуализированных преступлений против детей было более 7,6 тысячи, при этом данные о гражданстве преступников не указаны. В частности, инициативу предлагают из-за слишком свободного въезда для граждан СНГ в РФ, считает экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10%. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в РФ. Узбекская диаспора предложила создать России единую со странами СНГ базу осужденных, которые совершили тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Об этом заявил глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов. Диаспора 5 июня направит письмо на имя министра МВД России Владимира Колокольцева с инициативой о создании единой со странами СНГ базой осужденных, передает слова Бахрома Исмаилова газета «Ведомости». По словам главы узбекской диаспоры, это позволит снизить количество осужденных по таким преступлениям, которые въезжают в Россию. По данным из докладов уполномоченных при президенте РФ по правам ребенка, в 2021 году в России сексуализированных преступлений против детей было более 7,6 тысячи, при этом данные о гражданстве преступников не указаны. В частности, инициативу предлагают из-за слишком свободного въезда для граждан СНГ в РФ, считает экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10%. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям