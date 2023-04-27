Глава Федерации мигрантов рассказал, почему выросла преступность среди приезжих

За 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10% (по данным заместителя генерального прокурора России Анатолий Разинкин — прим. URA.RU). Рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в России. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
«В диаспорах проводились целые программы о том, что если зовут работать курьером на 120 тысяч в месяц, то лучше туда не ходить, вряд ли там будете доставлять пиццу. А ведь многие русский язык не очень хорошо знают», — заявил Вадим Коженов в интервью изданию «Ридус». Он также отметил, что установка камер в школах повышает число зарегистрированных преступлений. К тому же мигрант может нарушить закон из-за отсутствия регистрации в России, заключил Коженов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что рост преступности среди мигрантов связан с низким уровнем жизни. Больше всего совершают преступления малообразованные люди, отметил Бастрыкин.
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