Глава Федерации мигрантов рассказал, почему выросла преступность среди приезжих

Глава Федерации мигрантов Коженов: наркобизнес связан с ростом преступности среди мигрантов

27 апреля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Мигранты стали чаще совершать преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10% (по данным заместителя генерального прокурора России Анатолий Разинкин — прим. URA.RU). Рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в России. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. «В диаспорах проводились целые программы о том, что если зовут работать курьером на 120 тысяч в месяц, то лучше туда не ходить, вряд ли там будете доставлять пиццу. А ведь многие русский язык не очень хорошо знают», — заявил Вадим Коженов в интервью изданию «Ридус». Он также отметил, что установка камер в школах повышает число зарегистрированных преступлений. К тому же мигрант может нарушить закон из-за отсутствия регистрации в России, заключил Коженов. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что рост преступности среди мигрантов связан с низким уровнем жизни. Больше всего совершают преступления малообразованные люди, отметил Бастрыкин.

За 2022 год среди мигрантов выросло количество преступлений на 10% (по данным заместителя генерального прокурора России Анатолий Разинкин — прим. URA.RU). Рост преступности связан с распространением незаконного наркобизнеса в России. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. «В диаспорах проводились целые программы о том, что если зовут работать курьером на 120 тысяч в месяц, то лучше туда не ходить, вряд ли там будете доставлять пиццу. А ведь многие русский язык не очень хорошо знают», — заявил Вадим Коженов в интервью изданию «Ридус». Он также отметил, что установка камер в школах повышает число зарегистрированных преступлений. К тому же мигрант может нарушить закон из-за отсутствия регистрации в России, заключил Коженов. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что рост преступности среди мигрантов связан с низким уровнем жизни. Больше всего совершают преступления малообразованные люди, отметил Бастрыкин.