04 июня 2023

Екатеринбуржцы устроили массовую драку на Визовском пруду. Видео

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Загорающие на Визовском пляже. Екатеринбург, загорать, лето, жара, визовский пляж, загорающие, загорающие на визе
Массовая драка между отдыхающими произошла возле Визовского пруда в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге днем 4 июня произошла массовая драка на Визовском пруду. Информация об этом появилась в соцсети.

На пляже возле Визовского пруда отдыхающие устроили массовую драку, причина конфликта на данный момент неизвестна. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что в потасовке участвовали мужчины и женщины, а также рядом лаяла собака.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. Очевидцы предполагают, что в конфликте участвовало около 15 человек.

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В Екатеринбурге днем 4 июня произошла массовая драка на Визовском пруду. Информация об этом появилась в соцсети. На пляже возле Визовского пруда отдыхающие устроили массовую драку, причина конфликта на данный момент неизвестна. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что в потасовке участвовали мужчины и женщины, а также рядом лаяла собака. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. Очевидцы предполагают, что в конфликте участвовало около 15 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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