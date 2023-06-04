В Екатеринбурге днем 4 июня произошла массовая драка на Визовском пруду. Информация об этом появилась в соцсети.
На пляже возле Визовского пруда отдыхающие устроили массовую драку, причина конфликта на данный момент неизвестна. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что в потасовке участвовали мужчины и женщины, а также рядом лаяла собака.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. Очевидцы предполагают, что в конфликте участвовало около 15 человек.
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