«Известия»: ФАС проверит наценки на молочные продукты в 100-150%

05 июня 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

В Госдуме считают, что торговые сети необоснованно завышают стоимость таких товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40—70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100—150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», —говорится в документе, который есть у «Известий». Отмечается, что представители торговых сетей связывают рост цен на молочные продукты с падением потребления такой продукции по итогам прошлого года, повлекшее за собой стагнацию или снижение объемов сырого молока, задействованного в переработке и в закупках у сельхозпроизводителей. Ранее аналитики подсчитали, что каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30% в этом году. При этом число жителей России, который вынуждены экономить, снизилось на 5% относительно 2022 года. Несмотря на это, рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, подчеркнул сооснователь IT-платформы для автоматизации доставки еды «Смартофуд» Игорь Лукин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40—70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100—150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», —говорится в документе, который есть у «Известий». Отмечается, что представители торговых сетей связывают рост цен на молочные продукты с падением потребления такой продукции по итогам прошлого года, повлекшее за собой стагнацию или снижение объемов сырого молока, задействованного в переработке и в закупках у сельхозпроизводителей. Ранее аналитики подсчитали, что каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30% в этом году. При этом число жителей России, который вынуждены экономить, снизилось на 5% относительно 2022 года. Несмотря на это, рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, подчеркнул сооснователь IT-платформы для автоматизации доставки еды «Смартофуд» Игорь Лукин.